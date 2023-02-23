Про це повідомив The Guardian із посиланням на представника The Rolling Stones, інформує "Медуза".

Variety написало з посиланням на джерела, що у записі нового альбому колективу брав участь не лише Пол Маккартні, а й колишній барабанщик The Beatles Рінго Старр.

Проте представник The Rolling Stones підтвердив участь лише Маккартні. Він зіграє на басу в одній із пісень нового альбому.

Вихід альбому The Rolling Stones очікується у 2023 році. Його назва та дата релізу поки що невідомі. Це буде 31-й студійний альбом гурту та перший альбом із оригінальним музичним матеріалом, випущений з 2005 року, пише Deadline. У 2016 році гурт випустив альбом "Blue & Lonesome", що складався з каверів на блюзові композиції різних авторів.