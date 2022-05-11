English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство The Washington Post створить нове бюро в Києві

The Washington Post створить нове бюро в Києві

11 травня, 2022 середа
15:26
Суспільство Washington Post

Нове бюро очолять Ізабель Хуршудян та Макс Берак. На місцях подій також працюватимуть інші іноземні кореспонденти, фотографи та відео журналісти

Про це інформують на сайті видавництва The Washington Post.

Washington Post створює нове бюро в столиці України, аби продовжувати розширено висвітлювати війну Росії в Україні. На сайті Post цілодобово оновлюватимуться новини, також і на сторінці в телеграм.

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси для висвітлення зростальної напруженості на російському кордоні України і, зрештою, подальшого російського вторгнення.

Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну й авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу", – розповів редактор закордонних справ Дуглас Джель.

Бюро в Києві очолить Ізабель Хуршудян, колишня кореспондентка московського відділу, яка з січня робить репортажі в Україні.

Головним кореспондентом стане Макс Берак, колишній голова бюро Найробі. Вже два місяці журналіст працює у нас в країні. У команді також український репортер Девід Штерн. На ротації приїжджатимуть й інші кореспонденти, фотографи і відеожурналісти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
журналістика
війна з Росією
Washington Post
Читайте також:
путін путлер
10 травня, 2022 вiвторок
Путін прийняв рішення почати війну на території Молдови, - очільниця розвідки США
Путін
9 травня, 2022 понедiлок
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Автор Роман Яворський
9 травня, 2022 понедiлок
"Кіборг" з ідеальною англійською: що відомо про Іллю Самойленка - офіцера, який давав історичну пресконференцію з "Азовсталі"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
11 травня
16:24
Передавав дані про українське військо працівнику російської ФСБ: на Харківщині повідомили про підозру поліцейському
16:23
Анджей Дуда
Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше членство України у ЄС
16:06
Житомирські десантники збили російський розвідувальний вертоліт Ка-52
16:00
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
Шістьох полонених російських військових засудили до 8-15 років ув’язнення
15:58
Аліса евакуація з Азовсталі
Чотирирічною Алісою, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації з Азовсталі, опікуватиметься бабуся
15:54
Ціни на квартири в новобудовах на Західній Україні зросли на 7-10%
15:48
ракета влучила у трактор
На Харківщині російська ракета влучила у трактор, поранено водія
15:48
Ексклюзив
Валерій Чалий
За 20 років влада зробила росіян тупими, але Кремль все одно боїться проводити мобілізацію, - дипломат Чалий
15:42
Ексклюзив
Херсон
В Херсоні чекають на ЗСУ. Окупанти не мають підтримки серед містян, - заступник голови Херсонської облради
15:34
санкції проти РФ
Єврокоміся ініціює визнання злочином ухилення від санкцій проти Росії, – ЗМІ
15:29
слідчі ДБР у Тростянці, Сумщина
Росія готувалася захопити всю територію України: ДБР знайшло документи військових РФ
15:26
Папа Франциск зустрівся з дружинами захисників Маріуполя
Папа Франциск зустрівся з дружинами захисників Маріуполя
15:23
знищення окупантів
Українські десантники показали відео знищення окупантів разом із бронетехнікою
15:13
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні": росіяни планують запуск міської насосної станції в Старому Криму, що загрожує стрімким зростанням інфекційних захворювань
15:07
Ексклюзив
економіка
Цьогоріч в Україні буде значне падіння ВВП, проте не нижче критичного рівня, який був у 2015, — фінансовий аналітик Найман
15:04
На Херсонщині окупанти викрали мирного мешканця, били його та катували струмом, - Денісова
14:54
Ексклюзив
Чалий
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
14:46
Азербайджан
До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану
14:43
витік аміаку
Внаслідок російських обстрілів пошкоджено склад з аміачною селітрою біля Краматорська
14:42
Ексклюзив
Калина
"Друг Калина": що відомо про "азовця" Паламаря – героїчного захисника Маріуполя родом із Львівщини
14:38
ППО збила російську ракету
Українська ППО збила російську ракету над Одещиною
14:36
Нова Зеландія
У відповідь на дезінформацію та кібератаки. Нова Зеландія розширила перелік санкцій проти Росії
14:26
АЗС
Україна створить стратегічний запас пального, який неможливо буде розбомбити
14:23
росія парад
Окупанти відправляють на війну проти України випускників училищ і ділять владу в генштабі, - українська розвідка
14:20
карта окупації мала
Карта бойових дій в Україні станом на 12:00 11 травня
14:18
Харків розірвав побратимство з російськими містами
14:12
Ексклюзив
Україна прапор
Війна триває. Як залишатися психологічно стійким. Психологічний практикум Олега Романчука
14:11
Радбез ООН
12 травня Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
14:10
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Лукашенка цікавить влада, а не Путін: коли президент РФ стане невигідним — Лукашенко його кине, — політексперт Тишкевич
14:08
Кулеба
Дмитро Кулеба відвідає заходи G7 та ЄС і зустрінеться із керівництвом Німеччини та Нідерландів
13:54
окупанта судитимуть за вбивство мирного мешканця
Першого окупанта судитимуть за вбивство мирного мешканця Сумщини
13:49
Ексклюзив
українці які опинились у РФ
Багато депортованих до Росії українців намагаються повернутись через країни Європи, - журналіст Казанський
13:43
газ
Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини
13:43
путін путлер
Путін відсторонив розвідників ФСБ від участі у війні через провали в Україні, - The Times
13:39
Херсонська ОДА
Херсонські колаборанти заявляють, що проситимуть Путіна включити область у склад Росії
13:30
окупанти атака на Азовсталь
38 авіаударів та безперервна робота артилерії: окупанти продовжують атаку на Азовсталь
13:23
Маріуполь Азовсталь
Захисники Азовсталі звернулися до лідерів єврейського народу із закликом допомогти у евакуації військових
13:22
газопостачання газ
У трьох селах Харківщини відновили газопостачання
13:19
Ексклюзив
українська артилерія
В ЗСУ є можливість знищувати військову інфраструктуру на території Росії, - військовий експерт Коваленко
13:15
"Мы сейчас даже не спешим с выполнением приказов": СБУ перехопила розмову окупанта з донькою
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV