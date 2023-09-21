Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають
OPINION

Ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають

Андрій Бондар
21 вересня, 2023 четвер
13:36
Погляд Андрій Бондар

Польська участь у війні України не зменшиться, а збільшиться, тому, що історія із зерном, подібна до нашої – рутина для вільного світу

Прикол історії з поляками в тому, що Зеленський серед них має неймовірну популярніст. І ця історія може загалом вилізти ПіСу боком на виборах. Так само, як ви критикуєте українську владу за цю історію, деякі поляки критикують свою владу за неї ж. Усім зрозуміло, що це чиста, сволочна передвиборча маніпуляція. ПіС звик використовувати антиукраїнський ресентимент уже давно.

Не було останнім часом виборів у Польщі, де би не розігрувалася тим чи іншим чином українська карта. І цього не змінила навіть війна. Тому не поспішайте так копати власну владу. Її є за що копати, але точно не за цю "невдячність", за яку вам сьогодні "соромно". Це не про невдячність. Це про те, що дехто не вміє заробляти електоральні бали без фобій і страхів.

Це ПіС – колективний польський Орбан. Вони не можуть без випробуваних методів. Не треба ілюзій. Вони сплетені з протиріч і можуть бути різними в різних обставинах. Вони можуть допомагати нам і конфліктувати з нами одночасно.

І ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають. Вона не зменшиться, а збільшиться. Просто тому, що історія з зерном, подібна до нашої – рутина для вільного світу. Конфліктують між собою навіть країни ЄС. Іноді дуже гостро. Але коли йдеться про питання геополітики і безпеки, працює зовсім інша логіка. Ми приречені на добрі стосунки з поляками. І нас не посварить це зерно. Якщо посварить, прийдете до мене і скажете, що я не знаю життя.

Джерело

Про автора. Андрій Бондар, письменник.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Суспільство
Світ
Україна
Польща
зерно
Війна з Росією
Економіка
Світ про Україну
Читайте також:
ракета Storm Shadow
23 вересня, 2023 субота
Штаб Чорноморського флоту РФ атаковано ракетами Storm Shadow, - Sky News
22 вересня, 2023 п'ятниця
ЗСУ вразили штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі
22 вересня, 2023 п'ятниця
"Тут взагалі цікава історія": військовий експерт Самусь про передачу невеликої кількості ATACMS
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.29
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
23 вересня
12:18
Аналітика
блекаут, вимкнення світла
Зима близько: у якому стані наша енергетика та наскільки тривалими можуть бути блекаути
11:28
ЗСУ
Сили оборони прорвали оборону росіян біля Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський
11:27
Електронні сигарети
"Безнікотинові" вейпи з Amazon, містять нікотин - The Guardian
11:10
Радек Пех
Чехія призначила нового посла в Україні
11:02
Ексклюзив
Бойові медики
"Скільки це може тривати?": волонтерка Корчинська про недостатнє забезпечення нових бригад бойових медиків, які заходять на лінію фронту
10:49
Зеленський і канадські бізнесмени
Зеленський зустрівся у Торонто з представниками канадського бізнесу
10:46
ЄС - Китай
В ЄС стурбовані "дуже незбалансованими" торговельними відносинами з Китаєм
10:40
Огляд
міжнародний огляд
Бахмут став одержимістю Зеленського, ЗСУ таки отримують ATACMS, нові ядерні випробування. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:29
Оновлено
Вибухи у Севастополі
У Криму лунають вибухи: у Севастополі оголосили повітряну тривогу
10:10
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Австралія підтримала скасування права вето РФ в Раді Безпеки ООН
10:00
Огляд
школа в окупації
Як Росія зомбує українських дітей з ТОТ та чим це загрожує у майбутньому
09:42
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 кораблі РФ, серед них є ракетоносій
09:37
окупанти
У тимчасово окупованій Кремінній росіяни визначили будинки, які планують зносити, - ОВА
09:34
втрати окупантів
Від початку вторгнення РФ 247-ий російський полк втратив вже трьох командирів, - британська розвідка
09:07
Оновлено
розбита російська техніка
Українські війська ліквідували 510 окупантів, 11 танків та 8 дронів, - Генштаб
08:51
Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН
Росія хоче зміцнити зв'язки з Бразилією після зустрічі Лули із Зеленським, - Bloomberg
08:46
Ексклюзив
Харків
"Дивне призначення у прифронтовій області": депутатка Харківської облради про нову заступницю очільника ОВА
08:37
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 14 ворожих дронів
08:32
Сі Цзіньпін
Лідер Китаю закликав Захід скасувати санкції проти Сирії
08:14
ЗСУ
Сили оборони просунулися біля Кліщіївки та Новопрокопівки, - ISW
08:01
Огляд
Рука Китаю, книга люті та жираф, який умів співати – 5 книг про те, як не вигоряти
07:57
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщині
Масована атака РФ на Україну: на Одещині є влучання, на Дніпропетровщині працювала ППО
07:45
Спецоперація "Крабовая ловушка": сили ССО влучили у штаб ЧФ РФ під час наради керівників
Спецоперація "Крабовая ловушка": сили ССО влучили у штаб ЧФ РФ під час наради керівників
07:26
Ентоні Блінкен
Вбивство лідера сикхів: США очікують, що Індія співпрацюватиме з Канадою в розслідуванні справи
06:49
Уряд Болгарії схвалив закупівлю у США понад 180 бронемашин Stryker
06:25
Кирило Буданов (в центрі)
Буданов: Втрати у ЗСУ менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ
06:00
США Україна
США вимагають від Польщі пояснення щодо заяв про припинення підтримки України, - Bloomberg
05:36
російська армія, мобілізація
У 2024 році військові витрати Росії вперше перевищать соціальні, - Bloomberg
05:08
Україна-Польща
В ISW вважають, що Росії не вдалося погіршити відносини України з Польщею
04:40
ракета Storm Shadow
Штаб Чорноморського флоту РФ атаковано ракетами Storm Shadow, - Sky News
04:12
WADA
Проти спортсменів РФ продовжили санкції через порушення антидопінговому кодексу
03:44
хакер
Українські хакери повідомили про викрадення бази даних РФ про авіаперельоти: її передадуть ЗСУ
03:16
прапори України та США
Пентагон призначив контролера для моніторингу допомоги Україні
02:48
Токмак
Генерал Тарнавський назвав ціль-мінімум контрнаступу ЗСУ на півдні
02:20
Кирило Буданов
Серед поранених є генерали: Буданов озвучив кількість жертв удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі
01:52
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Вірменію й Азербайджан повернутись до переговорів
01:24
генерал Олександр Тарнавський
Погода не вплине на контрнаступ України, - генерал Тарнавський
00:56
ЗАЕС
На ЗАЕС забезпечили альтернативне постачання водою для охолодження реакторів, - МАГАТЕ 
00:41
Тайсон Ф'юрі
Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу
00:33
Ексклюзив
Матеуш Моравецький
"В останні дні престиж Варшави в міжнародній політиці зазнав колосальних збитків": польський політик про заяву Моравецького
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV