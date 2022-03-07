"Тікають по дорозі в Україну": полонений російський технік розповів про масове дезертирство в армії РФ

Про це СБУ розповів полонений російський технік, передає Еспресо.TV.



Військовий технік розповів, що його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території. Він здійснив декілька таких поїздок із Криму в Херсонську та Миколаївську області, де бачив масштаби дезертирства.



"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", – зізнається полонений росіянин.

Також, за його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.