Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Тікають по дорозі в Україну": полонений російський технік розповів про масове дезертирство в армії РФ

"Тікають по дорозі в Україну": полонений російський технік розповів про масове дезертирство в армії РФ

7 березня, 2022 понедiлок
16:48
війна з Росією

Дезертирство серед російських військових стає масовим, вони тікають з війська навіть по дорозі в Україну. Також багато з тих, хто залишається, роблять це через страх тюрми

Про це СБУ розповів полонений російський технік, передає Еспресо.TV.
 

Військовий технік розповів, що його головним завданням було вивезення несправних боємашин РФ із української території. Він здійснив декілька таких поїздок із Криму в Херсонську та Миколаївську області, де бачив масштаби дезертирства.

"Багато хто втікає навіть під час дороги, ніхто нікому нічого не каже. Навіть збройні сили проти. Нам погрожують 7 роками тюрми і це єдине, що тримає", – зізнається полонений росіянин.

Також, за його словами, навіть російська ФСБ, офіцери якої прикріплені до кожної батальйонно-тактичної розвідувальної групи, безсила: "Вони просто самоусунулися. Не дають конкретних завдань, просто про щось говорять в індивідуальному порядку".

  • Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Новини
полонені
російські окупанти
дизертирство
війна новини
Читайте також:
Anonymous
7 березня, 2022 понедiлок
"Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous
Путін
4 березня, 2022 п'ятниця
Путін прагне долучити країни ОДКБ до війни в Україні, - Данілов
Шуфрич
4 березня, 2022 п'ятниця
Нардепа Шуфрича, якого затримали на фотографуванні позицій ЗСУ, передали до СБУ, - Бірюков
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 березня
17:43
Звільнення від сплати ЄСВ та відтермінування впровадження РРО: уряд підготував пакет рішень для підтримки бізнесу від час війни
17:40
У Києві від початку російського вторгнення народилось 479 малюків, - Кличко
17:38
Голова Миколаївської ОВА Кім про бої біля аеропорту: окупанти затиснуті та відступають
17:28
Офіцери окупантів на Чернігівщині викидають свої документи та втікають до РФ
17:26
Шольц: Наразі Євросоюз не готовий відмовитись від російських енергоносіїв
17:11
Росія здійснила авіаудар по Макарівському хлібзаводу на Київщині, загинуло 13 людей
17:11
лікарня обстріл
ВООЗ підтвердила сім випадків атак на медичну інфраструктуру України від початку вторгнення РФ
17:03
СБУ
СБУ затримала рівнянина, що "зливав" ворогам інформацію про транспорт ЗСУ
17:00
збили російський гелікоптер
ЗСУ збили російський гелікоптер під Києвом
16:52
Шарль Мішель
Єврокомісія 8 березня представить пропозиції для швидкої відмови від російського газу та нафти
16:45
Україна ЕС
Низка країн-членів ЄС проти надання Україні статусу кандидата в найближчий час, - Bloomberg
16:39
Оксана Линів і молодіжний оркестр Словенії
Словенський молодіжний оркестр ініціює евакуацію молодих музикантів з України
16:23
ЄС
В ЄС обіцяють розглянути заявку України на вступ "найближчими днями"
16:20
порт
ЄС готує нові санкції проти РФ, які торкнуться портів і суден, - Bloomberg
16:12
ЗНО
В Україні скасували пробне ЗНО-2022
16:00
На Луганщині окупанти РФ з "Градів" обстріляли лікарів, які приїхали на виклик
15:55
розвезення продовольства
КМДА шукає водіїв зі своїми вантажівками для розвезення продовольства по Києву
15:42
переговори України з Росією
Призначення Бойка прем'єром, визнання "Л/ДНР" і анексії Криму: Грозєв назвав умови, висунуті РФ на переговорах з Україною
15:38
grn
На підтримку української армії та гуманітарну допомогу перерахували 10,3 млрд грн, - Нацбанк
15:35
Boeing
Boeing припиняє закупівлю титану в Росії, - WSJ
15:34
Микола Княжицький
Окупанти щодня додають аргументів для звинувачення у Міжнародному суді, - Микола Княжицький
15:18
мобільні мережі телефон андроид
Мобільні оператори запустили в Україні національний роумінг
15:03
Кирило Буданов
При ГУР Міноборони створено спецпідрозділ Інтернаціонального легіону
14:59
Оновлено
паб Зеленський
Паб Putin в Єрусалимі спростував перейменування на Zelenskiy
14:45
Миколаївський аеропорт
Українські військові відбили в окупанта Миколаївський аеропорт
14:40
зброя пістолет
У Литві продажі зброї зросли у вісім разів на тлі вторгнення РФ в Україну
14:20
Мевлют Чавушоглу
В Анталії відбудеться тристороння зустріч за участю Кулеби і Лаврова, - Чавушоглу
14:13
пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині. Фото
14:11
російські окупанти
Окупанти зосереджують сили для оточення Києва та ще п'яти міст України, - Генштаб
14:06
Михайло Мішустін
У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
13:59
Кличко: створюємо у столиці резерв продуктів і надаємо допомогу, тим кому вона потрібна
13:59
Микола Басков
Офіс генпрокурора оголосив у міжнародний розшук російського співака Баскова, - Венедіктова
13:55
Олексій Данілов
Знайдемо і прийдемо - як за Айхманом чи бен Ладеном: Данілов пригрозив Путіну та його поплічникам
13:49
Порошенко
Порошенко передав зброю та спорядження батальйону тероборони "Скіф" у Василькові
13:43
Від українських кіновиробників - Збройним Силам. Правовласники продали права на стрічку "Черкаси", а виручені гроші спрямують на підтримку армії
13:35
Ван Ї
Китай висловив готовність виступити посередником між Україною та РФ
13:33
Олександр Марченко.
В боях на Гостомельському напрямку загинув нардеп 8-го скликання Олександр Марченко
13:24
Михайло Подоляк
Третій раунд переговорів з росіянами заплановано на 16:00, - Подоляк
13:21
Науседа Блінкен
"Путін не зупиниться на Україні": Науседа в розмові з Блінкеном закликав світ допомогти українцям через вторгнення РФ
13:14
звастика
Окупанти використовують на своїй техніці нацистську символіку, - СБУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV