TikTok запустить функцію для боротьби з психічними розладами
TikTok анонсував нову функцію, яке буде направлена на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами
Про це повідомило BBC.
TikTok анонсував нову функцію, що буде направлена на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами.
"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти її добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - повідомляє пресслужба TikTok.
Зазначається, що нові функції будуть запроваджені в усьому світі протягом наступних кількох місяців.
Так, служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх чи допомогти .
Зокрема, TikTok втручатиметься, якщо хтось з його користувачів в пошуку вказуватиме такі терміни, як "самогубство".
- Нагадаємо, Київський університет культури відкрив факультет TikTok.
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