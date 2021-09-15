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TikTok запустить функцію для боротьби з психічними розладами

15 вересня, 2021 середа
21:39
Наука TikTok

TikTok анонсував нову функцію, яке буде направлена на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами

Про це повідомило BBC.

TikTok анонсував нову функцію, що буде направлена на допомогу користувачам, які борються з психічними розладами.

"Ми дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких можемо сприяти її добробуту. Ось чому ми вживаємо додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні", - повідомляє пресслужба TikTok.

Зазначається, що нові функції будуть запроваджені в усьому світі протягом наступних кількох місяців.

Так, служба надаватиме вказівки користувачам, аби у разі потреби підтримати їх чи допомогти .

Зокрема, TikTok втручатиметься, якщо хтось з його користувачів в пошуку вказуватиме такі терміни, як "самогубство".

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Суспільство
Хай-тек
техніка
психічні розлади
TikTok
самогубства
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