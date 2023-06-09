Тільки не кажіть "Мене від себе верне": що подивитися на вихідних

"Даруй світло і темрява зникне сама собою", - закликав один із засновників розвитку європейського гуманізму в епоху Ренесансу Еразм Роттердамський. Напевно, мав слушність. А тому - попри черговий цього тижня масштабний воєнний злочин РФ проти України, який потряс до найглибших глибин душі - підрив Каховської ГЕС - ми все ж не відмовилися запропонувати увазі традиційну підбірку фільмів від "Еспресо" для перегляду на вихідних. Дивимось, збираємося на силі й допомагаємо фронту та постраждалим від російських злочинів хто чим може.

"Відступники"

У кінотеатрах з 8 червня

Не маю сумніву, що цю стрічку, яка поєднує в собі жанри кримінальної драми й трилера, ви переважною більшістю бачили. І навіть не через те, що саме за неї, відзняту 2006 року, його творець Мартін Скорсезе отримав свого першого "Оскара" як "найкращий режисер" (а сам фільм - ще три "Оскари" в номінаціях "Найкращий фільм", "Найкращий монтаж" та "Найкращий адаптований сценарій!). До речі, до "Відступників" Скорсезе номінувався на "Оскар" сім разів, але жодного разу його так і не виграв. Та й не тому, що цей режисер увійшов в історію кінематографа як величина світового масштабу, митець, який по-новому почав знімати гангстерське кіно та перетворив насильство на екрані у мистецтво. А через те, що Мартін Скорсезе, який у 2022 році відсвяткував своє 80-ліття, у цьому фільмі зібрав гроно прекрасних акторів, які під його орудою так блискуче адаптували гонконзький кримінальний трилер "Подвійна рокіровка", що захоплено говоримо про цей фільм і сьогодні — за 17 років після його появи.

Отож подивитися "Відступників" ще раз на великому екрані — справді розкіш. І навіть справа принципу, бодай, через те, що Мартін Скорсезе неодноразово висловлював підтримку України в боротьбі з Росією. І навіть на недавньому міжнародному кінофестивалі у Каннах, де Скорсезе презентував своїх "Вбивць місячної квітки".

"Два кращих випускники поліцейської академії опинилися по різні боки барикади, - рекламують зараз фільм у кінотеатрах. - Один з них - агент мафії в рядах правоохоронних органів, інший - "кріт", впроваджений в мафію. Кожен вважає своїм обов'язком виявити і знищити противника, але життя в спотворених реаліях міняє внутрішній світ героїв".

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Джейк Ніколсон, Марк Волберг, Метт Деймон, Віра Фарміга, Мартін Шин, Алек Болдуїн.

"Трансформери: Час звіроботів"

У кінотеатрах з 7 червня

Сьомий фільм культової франшизи "Трансформери" про розумних роботів, здатних змінювати свою форму - а саме фантастичний пригодницький бойовик "Трансформери: Час Звіроботів" є прямим продовженням фільму "Бамблбі", що вийшов у 2018 році. Разом з режисером Стівеном Кейплом молодшим студія Paramount Pictures дещо скоректувала франшизу, вирішивши повернутись до витоків та взявши за основу сюжету мультсеріал "Трансформери: Війни звірів", який транслювався на телебаченні починаючи з 1996 року. До речі, він став першим мультсеріалом про трансформерів, намальованим у 3D, а його художник-постановник у 1997 році отримав за свою роботу премію "Еммі".

Отож події розгортаються у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорка, Ной (Ентоні Рамос) та Єлена (Домінік Фішбек), дізнаються про древній конфлікт, що триває між трьома фракціями Трансформерів: Максималами, Предаконами та Террорконами.

У головних ролях: Рон Перлман, Домінік Фішбек, Ентоні Рамос, Джон Ді Маджио, Луна Лорен Велес, ЕмДжей Родрігес, Крісто Фернандес, Пітер Дінклейдж.

"Мене від себе верне"

У кінотеатрах з 8 червня

Цю стрічку цікаво подивитися хоча б тому, що маємо до справи з норвезьким кіно, яке насправді знаємо значно менше за американське, англійське, французьке чи італійське. А ще тому, що підіймає тему залежності багатьох сучасників від швидкої популярності, байдуже яким шляхом здобутої.

Отож норвезька сатирична чорна комедія режисера Крістоффера Борґлі рорзповідає історію Сіґне - молодої дівчини з Осло, яка працює баристою в кав’ярні. У Сіґне є хлопець – перспективний сучасний художник (і клептоман), який створює концептуальні скульптури з поцуплених меблів. Де б вони не з’являлись, увага завжди прикута до нього, і це зводить Сіґне з розуму. Тоді вона вступає в токсичну й саморуйнівну боротьбу за популярність та статус, намагаючись привернути до себе увагу загадковою хворобою, яка спотворює її зовні… і зсередини.

Прем’єра "Мене від себе верне" відбулася на Каннському кінофестивалі у 2022 році, де фільм змагався за нагороду в номінації "Особливий погляд".

У головних ролях: Крістін Куят Торп, Сара Франческа Бренне, Інгрід Воллан, Генрік Местад, Стейнар Клоуман Галлерт.

"Королеви Баракуди"

На Netflix з 5 червня

Драматичний серіал, знятий на основі реальних подій, які мали місце у Швеції у 90-х роках ХХ століття. Хоча режисерка Аманда Адольфссон і сценаристи, зберігаючи суть тих крадіжок, дають собі повне творчу свободу. Приміром, хоча би в тому, що роблять головними злодійками жінок.

Отже, група молодих жінок у боргах починає грабувати будинки своїх сусідів у заможному передмісті Стокгольма. Що з цього виходить і куди їх заводить - про це і мова.

У ролях: Алва Братт, Тіндра Монсен, Сандра Зубович, Сара Ґустафссон і Теа Стьярне.

"Переповнена кімната"

На Apple ТV+ з 9 червня

Цей серіал-антологію створив Аківа Голдсман, почерпнувши натхнення з наукового роману Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана". Герой серіалу Денні Салліван після того, як його заарештували за причетність до стрілянини в Нью-Йорку в 1979 році, у розмовах зі слідчою Рією Гудвін повільно розкриває своє життя та виходить на ті причини, які призвели до того моменту.

У ролях: Том Голланд, Аманда Сейфрід, Еммі Россум, Крістофер Ебботт, Емма Лерд