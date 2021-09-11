Тимановська подала документи на громадянство Польщі. Її охороняють 6 тілоохоронців

Про своє рішення спортсменка повідомила німецькому виданню Welt am Sonntag, передає Еспресо.TV.



"Я вже подала документи. Мій план - якомога швидше виступати за Польщу", - заявила Тимановська.



Вона зараз знаходиться в Варшаві з чоловіком, який теж виїхав з Білорусі.



За словами атлетки, вони більше не можуть вести "нормальне життя".



Подружжя знаходяться в "особливо охоронюваному місці" в супроводі "шести охоронців".



"Ми не можемо вийти, наприклад, в місто", - додала Тимановська.



Спортсменка розповіла, що переважно спілкується тільки з представниками офіційних установ або з лікарем, інформує DW.



Довідка



Під час Олімпіади-2020 у Токіо Христина Тимановська мала змагатися на дистанціях 100 і 200 метрів. Після того, як дві білоруські спортсменки не були допущені до участі в естафеті 4 по 400 метрів через недостатню кількість допінг-проб, Національний Олімпійський комітет Білорусі (НОК) включив у список атлетів на цій дистанції Тимановьску, яка ніколи раніше не брала участь в змаганнях на 400 м на професійному рівні. 30 липня бігунка різко відреагувала на це рішення в Instagram, звинувативши білоруських чиновників.



1 серпня спортсменка повідомила, що за розпорядженням з Мінська її відсторонили від участі в Іграх і намагаються насильно вивезти до Білорусі. Опозиція і правозахисники поклали відповідальність за дане рішення особисто на правителя Білорусі Олександра Лукашенка.



У токійському аеропорту легкоатлетка відмовилася від посадки в літак і звернулася за допомогою до поліції.



Міжнародний олімпійський комітет 3 серпня оголосив, що проведе власне розслідування інциденту з Тимановською. Сама ж спортсменка, яка отримала гуманітарну візу до Польщі, 4 серпня вилетіла через Відень до Варшави.





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