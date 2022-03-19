Тимчасово недоступний: Приват24 не працюватиме до 10 ранку 20 березня
ПриватБанк призупиняє проведення платежів для фізосіб в ніч з 19 на 20 березня для регламентних робіт
Про це банк повідомив у "Твітер".
"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24", – йдеться у повідомленні.
До 10 ранку 20 березня платежі у Приват24 для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні, уточнили в банку.
Нагадаємо, ПриватБанк дозволив українцям платити за кордоном у будь-якій валюті без обмежень
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