Тимчасово недоступний: Приват24 не працюватиме до 10 ранку 20 березня

Про це банк повідомив у "Твітер".



"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24", – йдеться у повідомленні.



До 10 ранку 20 березня платежі у Приват24 для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні, уточнили в банку.



Нагадаємо, ПриватБанк дозволив українцям платити за кордоном у будь-якій валюті без обмежень