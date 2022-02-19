Тимчасова слідча комісія ВР не знайде винних у втраті Криму, - Казарін
Журналіст Павло Казарін заявив, що ТСК, яку створили у Верховній Раді для розслідування фактів, які сприяли анексії Криму, не знайде винних у втраті півострова
Про це Казарін заяви у інтерв'ю Gazeta.ua.
За його словами, єдина мета створення цієї ТСК - це політичний тиск на опозицію.
"У Володимира Зеленського чомусь є таке бажання - посадити свого головного візаві Петра Порошенка. Ймовірно комісія буде шукати докази того, що попередня влада є винною в тому, що сталося вісім років тому на півострові", - говорить Казарін.
Він підкреслив, що відстояти півострів у 2014 році не було шансів, а винних треба шукати серед керівництва країни, починаючи з 1990-х років.
"Не впевнений що у лютому 2014 року у Києва був бодай якийсь шанс відстояти півострів. Треба розуміти, якою Росія була тоді. Це була країна, яка продавала всьому світові нафту по $110 за барель. Яка головувала у G8. Тільки що виграла Олімпіаду, яку сама й провела. У свідомості її керманичів могло статися так зване "головокружение от успехов". Навіть якби офіційний Київ почав у Криму чинити опір зі зброєю – я не певен, що це б змусило Путіна відступити. Чинники, які привели до такого розвитку подій, треба шукати в усій політиці України щодо Криму, починаючи з 1990-х років. Можна почати з українських президентів. При кожному з них армію лише розпродавали, бо вона мала "зайву техніку", яка дісталася з часів Радянського Союзу. Це ставлення до армії змінилося лише в 2014 році", - пояснив Казарін.
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