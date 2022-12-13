Тимощук та 55 росіян. Рада ввела санкції проти спортсменів з антиукраїнською позицією

Відповідне рішення проголосували на засіданні Ради у вівторок, 13 грудня, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Він додає, що, окрім того, що санкції проти них будуть введені в Україні, законопроєкт зобовʼязує проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.

Спортивне видання sport.ua проаналізувало ухвалу і виявило, що з 56 спортсменів, на яких накладено санкції, 55 – громадяни Росії, а також один громадянин України – футболіст Анатолій Тимощук.

До списку потрапили спортсмени, які "системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами Російської фФедерації".

Санкції, накладені на спортсменів, триватимуть 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів осіб на території України, обмеження торгових операцій, а також застосування заборони в'їзду на територію України, позбавлення державних нагород України та інших форм святкування. Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук не висловлював позиції щодо військових дій Росії і продовжує працювати в країні (один із тренерів російського "Зеніту").

Список спортсменів, які потрапили під санкції:

Художня гімнастика: Діна Аверіна, Аріна Аверіна, Дарія Дмитрієва, Аліна Кабаєва, Вікторія Листунова

Фігурне катання: Каміла Валієва, Александр Галлямов, Нікіта Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасія Мішина, Владімір Морозов, Євген Плющенко, Ірина Родніна, Вікторія Сініціна, Аделіна Сотнікова, Євгенія Тарасова

Бокс: Ніколай Валуєв, Григорій Дрозд, Едуард Кравцов, Дмітрій Пірог, Александр Повєткін

Шахи: Анатолій Карпов, Сергій Карякін, Сергій Шипов

Футбол: Роман Широков, Дмітрій Тарасов, Анатолій Тимощук

Біатлон: Антон Шипулін, Сергій Чепіков

Лижні перегони: Александр Большунов, Александр Легков, Єгор Сорін, Денис Спіцов, Вероніка Степанова, Алєксєй Червоткін

Боротьба: Роман Власов, Муса Євлоєв, Александр Карєлін , Абдулрашид Садулаєв, Заурбек Сідаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеєв, Заур Угуєв

Спортивна гімнастика: Іван Куляк, Микита Нагорний, Алєксєй Нємов, Вдалислава Уразова

Хокей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетісов

Єдиноборство: Александр Ємельяненко, Петр Ян, Александр Шлеменко

Стрибки з трампліна: Ірина Аввакумова

Ковзанярський спорт: Світлана Журова

Плавання: Євген Рилов

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