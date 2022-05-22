Тимощук звик жити розкішно, а якщо скаже про війну, то потрібно буде одразу виїжджати з Росії, - Ребров
Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров пояснив, чому його колишній партнер по збірній України Анатолій Тимощук продовжує працювати в Росії
Про це Ребров повідомив у розмові на YouTube-каналі "Пряма червона"
За словами Реброва, Тимощук не планується повертатись в Україну.
"У нього там сім’я, російська дружина. Напевно, він розуміє, що йому більше ніде працювати. Він не збирається повертатися в Україну, іншої роботи немає, а він звик жити досить розкішно. А зараз заявить про те, що відбувається в Україні, скаже, що це війна, то йому потрібно буде одразу виїжджати з Росії, тому що не буде нічого. Тому я розумію його позицію, це його проблеми. Мені це, звісно, неприємно. Він вибирає свою позицію, як він буде з нею жити далі", – сказав Серній Ребров.
Свого часу Сергій Ребров і Анатолій Тимощук разом грали за збірну України з футболу.
Зараз Тимощук працює у тренерському штабі пітерського "Зеніта". Він не засудив російську агресію і продовжує свою роботу у Санкт-Петербурзі.
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11 березня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.
- Батько Тимощука вступив до лав територіальної оборони у Луцьку.
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25 квітня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін засудив колишнього капітана команди Анатолія Тимощука, який, попри війну РФ проти України, залишився працювати у російському "Зеніті".
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