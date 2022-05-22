Про це Ребров повідомив у розмові на YouTube-каналі "Пряма червона"

За словами Реброва, Тимощук не планується повертатись в Україну.

"У нього там сім’я, російська дружина. Напевно, він розуміє, що йому більше ніде працювати. Він не збирається повертатися в Україну, іншої роботи немає, а він звик жити досить розкішно. А зараз заявить про те, що відбувається в Україні, скаже, що це війна, то йому потрібно буде одразу виїжджати з Росії, тому що не буде нічого. Тому я розумію його позицію, це його проблеми. Мені це, звісно, неприємно. Він вибирає свою позицію, як він буде з нею жити далі", – сказав Серній Ребров.

Свого часу Сергій Ребров і Анатолій Тимощук разом грали за збірну України з футболу.

Зараз Тимощук працює у тренерському штабі пітерського "Зеніта". Він не засудив російську агресію і продовжує свою роботу у Санкт-Петербурзі.

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