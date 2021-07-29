Тимошенко анонсував реконструкцію обласних лікарень на 20 млрд грн
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував початок реконструкції обласних лікарень на 20 млрд грн з наступного року
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, Тимошенко анонсував запуск у 2022 році проєкту з реконструкції облсних лікарень у кожному обласному центрі країни. Наразі, за його словами, готується проєктно-кошторисна документація. Орієнтовна вартість проєкту - 20 млрд грн.
Крім того, додав він, наразі, в межах проєкту "Велике будівництво" вже реконструйовано 118 приймальних відділень із запланованих 200. Ще 83 відділення юиридично вводяться в експлуатацію найближчим часом і протягом 1-2 місяців розпочнуть роботу.
Крім того, він додав, що з державного бюджету на реконструкцію й оснащення амбулаторій було виділено 4,5 млрд грн. Наразі повноцінно працюють вже 449 медичних амбулаторій, а реконструкція ще 151 - завершиться цього року.
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