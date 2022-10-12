Тіна Кароль написала вірш про Путіна і назвала його "старим людоїдом"

Свій вірш та відеоряд до нього Тіна Кароль оприлюднила на своєму каналі в Telegram.

У вірші співачка та авторка пісень називає російського президента "неродивим відроддям, помилкою природи" та "старим людоїдом". У вірші також пророкується смерть Путіна від отрути, яку він "хильне у своєму ж колі".

Апелюючи до тези російської пропаганди про їхню "духовність", Кароль пише: "Не прикриєшся богом, не врятуєш себе, ти - не Месія і не місія веде тебе".

На завершення вона додає, що Росія потоне в хаосі, тоді як Україна відновиться і житиме.

"Руїни й хаос чекають на землю твою, а ми так і будемо на своєму шляху. Так і будем могутні й живі, і аж ніяк непідвладні тобі", - додає Кароль.

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду



ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі



не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти - не Месія і не місія веде тебе



старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід



перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди



руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі



Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі

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