Тіна Кароль написала вірш про Путіна і назвала його "старим людоїдом"
Українська співачка відреагувала на масований ракетний удар по всій Україні гнівним віршем, у якому звернулась до президента Росії Володимира Путіна
Свій вірш та відеоряд до нього Тіна Кароль оприлюднила на своєму каналі в Telegram.
У вірші співачка та авторка пісень називає російського президента "неродивим відроддям, помилкою природи" та "старим людоїдом". У вірші також пророкується смерть Путіна від отрути, яку він "хильне у своєму ж колі".
Апелюючи до тези російської пропаганди про їхню "духовність", Кароль пише: "Не прикриєшся богом, не врятуєш себе, ти - не Месія і не місія веде тебе".
На завершення вона додає, що Росія потоне в хаосі, тоді як Україна відновиться і житиме.
"Руїни й хаос чекають на землю твою, а ми так і будемо на своєму шляху. Так і будем могутні й живі, і аж ніяк непідвладні тобі", - додає Кароль.
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти - не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнід
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі
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