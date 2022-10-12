English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Тіна Кароль написала вірш про Путіна і назвала його "старим людоїдом"

Тіна Кароль написала вірш про Путіна і назвала його "старим людоїдом"

12 жовтня, 2022 середа
16:00
Культура Тіна Кароль

Українська співачка відреагувала на масований ракетний удар по всій Україні гнівним віршем, у якому звернулась до президента Росії Володимира Путіна

Свій вірш та відеоряд до нього Тіна Кароль оприлюднила на своєму каналі в Telegram.

У вірші співачка та авторка пісень називає російського президента "неродивим відроддям, помилкою природи" та "старим людоїдом". У вірші також пророкується смерть Путіна від отрути, яку він "хильне у своєму ж колі". 

Апелюючи до тези російської пропаганди про їхню "духовність", Кароль пише: "Не прикриєшся богом, не врятуєш себе, ти - не Месія і не місія веде тебе".

На завершення вона додає, що Росія потоне в хаосі, тоді як Україна відновиться і житиме.

"Руїни й хаос чекають на землю твою, а ми так і будемо на своєму шляху. Так і будем могутні й живі, і аж ніяк непідвладні тобі", - додає Кароль.

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв 
не родиве відроддя, помилка природи 
ти не маєш характер та вроду  

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі 
і твої заздрісні очі заллються  кров‘ю 
нікого немає, хто б служив тобі 
ти і є та сама зрада сам собі 

не прикриєшся богом 
не врятуєш себе 
ти - не Месія і не місія веде тебе 

старий людоїд 
ось так і  прославишся на весь подальший  людський  рід 

перестріляй  хоч своїх всіх бункерськіх гнід 
тобі вже залишилось декілька днів,  
інакші часи  й методички не ті  
поразка за крок від твоєї орди 

руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо  на своєму шляху 
так і будем могутні й живі 
і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
музика
Тіна Кароль
ракетний удар
Читайте також:
На фото: Міла Куніс
11 жовтня, 2022 вiвторок
"Вона була така горда": Міла Куніс розповіла про реакцію доньки, яка дізналась про своє українське походження, та розплакалась
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
11 жовтня, 2022 вiвторок
"Дякую братам-полякам": за дві доби українські ЗРК збили 9 з 11 дронів "Shahed-136", - Залужний
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.45
    Продаж 39.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 жовтня
17:24
"Динамо", Ліга Європи
"Динамо" - "Ренн": букмекери не вірять в українців у матчі Ліги Європи
17:23
Кордон з БІлоруссю
"Відсіч буде надана": у МВС розповіли, які заходи оборони застосували на кордоні з Білоруссю
17:19
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Росії призначають керувати військом тих людей, які не бояться майбутніх трибуналів, - нардеп Костенко
17:15
Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі, критичних пошкоджень вдалося уникнути, - Шмигаль
17:15
Судовий вирок
"Здавали" учасників спротиву в Лимані й на Херсонщині": СБУ викрила депутата ОПЗЖ і двох колаборантів
17:12
Олег Сенцов
До Криму "стало трохи ближче": Олег Сенцов поділився фото з фронту 
17:10
Ексклюзив
Непокаране зло повертається
Окупанти вивезли з Енергодара в тимчасово окупований Крим суттєву кількість дітей, - мер
17:05
Німеччина уряд
Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артустановки PzH 2000 у найближчі тижні
17:03
опалення, кіт
Готовність до опалювального сезону по Україні становить більш ніж 90%
17:01
Ексклюзив
Азов Азовсталь
Перебування азовців у Туреччині, а не вдома, є запорукою подальшого звільнення наших полонених, - посол України Боднар
16:52
Денис Шмигаль
"Зима буде важкою": Шмигаль закликав українців максимально економити енергоресурси
16:46
Олена Наумова
Російські окупанти в Херсоні викрадають проукраїнських блогерів
16:43
речі окупантів
ЗСУ ліквідували командира мотострілкової бригади РФ, - офіцер Штефан
16:41
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Кремінна - Сватове, - речник Східного угруповання військ Череватий
16:39
опалення, тарифи, газ
В уряді наголосили, що не підвищуватимуть тарифи на газ, опалення й електрику
16:35
Євроcoюз ЄС
Посли ЄС схвалили створення військової місії допомоги Україні, - журналіст
16:28
На фото: Альона Дірксен
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити Дрезден через протести на підтримку України
16:20
OPINION
Ігор Гулик
Про раціо Путіна
16:18
Військовослужбовців десантних спецпідрозділів ЗС РФ
В Росії заявили, що другої хвилі мобілізації не буде, але буде "донабір"
16:17
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Суровікін стане останнім командувачем окупаційних військ РФ в Україні, - військовий експерт Киричевський
16:13
Іранський дрон-камікадзе, збитий ППО, впав на подвір'я
У Запорізькій області створили спеціальні підрозділи для боротьби з дронами-камікадзе
16:13
Олексій Резніков
Резніков назвав головне питання сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн"
16:05
На фото переправа через Сіверський Донець
ЗСУ тримають під вогневим контролем понтонні переправи окупантів через річку Інгулець, - Хлань
15:53
Ексклюзив
окупанти рф орки
Росія програє у конвекційній війні проти України, - боєць ЗСУ Варченко
15:46
Швейцарія
Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України
15:39
ЄС
ЄС надав Україні додаткові €550 млн на ремонт енергетичної інфраструктури
15:30
Притула з підручником історії України для Маска
Сергій Притула відправив Ілону Маску підручник з історії України
15:29
На деокупованих територіях Донеччині ексгумовано понад 120 тіл
На деокупованих територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл
15:28
Єнс Столтенберг
НАТО чітко попередило Росію про важкі наслідки застосування ядерної зброї, - Столтенберг
15:26
студенти
Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання
15:22
Ілон Маск
В Одесі прибирають фото Ілона Маска з білбордів, якими дякували за підтримку України
15:05
Ексклюзив
Ллойд Остін
Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, - міністр оборони США перед засіданням формату "Рамштайн"
15:01
Естонія
Естонія закрила для російських суден свої порти
14:58
Prada запускає першу лінію ювелірних виробів з переробленого золота
Prada запускає першу лінію ювелірних виробів з переробленого золота
14:52
анексовані українські території
У Москві почали друкувати карти Росії з анексованими українськими територіями
14:51
Резніков зустрівся з Остіном перед засіданням формату "Рамштайн"
14:48
на фото: колаборант
СБУ викрила мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву
14:45
обстріл Запоріжжя
У Запоріжжі за два тижні внаслідок російських обстрілів загинуло понад 70 мирних жителів
14:37
Іранські дрони, БПЛА
Росіяни привезли на окуповані території іранських інструкторів, аби навчитись використовувати дрони
14:34
Верховна Рада
Комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV