Тиньков, "Альфа-Банк" та РЖД: Велика Британія розширила санкції проти Росії

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Великої Британії.



Відомо, що під санкції потрапили шість російських банків: Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россєльхозбанк, та фонд фондів Російська венчурна компанія, а також Альфа-банк Михайла Фрідмана, який вже знаходиться під санкціями.



Серед осіб, які потрапили під санкції, опинилися нафтовий магнат-мільярдер Євген Швидлер, засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков, глава найбільшого російського банку Сбербанк Герман Греф та прийомна дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова.



Також під санкції потрапила найбільша в світі компанія з видобутку алмазів, АЛРОСА, що спеціалізується на розвідці, видобутку, виробництві та продажу алмазів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мирному, Росія, а її ринкова капіталізація оцінюється в 4,69 млрд фунтів.

Нагадаємо, Польща вже заморозила російських активів на 140 мільйонів злотих ($33 мільйони), але в рамках чинного законодавства держава не може конфіскувати це майно.

Також повідомляли, що США планують найближчим часом запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації.