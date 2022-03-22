США планують запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - Салліван
США планують найближчим часом запровадити новий пакет санкцій проти Російської федерації, - радник з нацбезпеки США Салліван
Про це повідомляє CNN.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван широко розглянув заходи, які Сполучені Штати планують вжити у співпраці з іншими світовими лідерами під час поїздки Джо Байдена до Брюсселя у четвер.
"Я скажу, що один із ключових елементів оголошення (після поїздки президента - ред.) буде зосереджено не тільки на додаванні нових санкцій, а й на забезпеченні спільних зусиль для боротьби з ухиленням, зняттям санкцій, будь-якими спробами будь-якої країни допомогти Росії підірвати, послабити або обійти санкції", — повідомив Салліван журналістам.
Також за його словами, будуть мати місце нові напрямки та цілі санкцій.
Байден має приєднатися до світових лідерів на позачерговому саміті НАТО у четвер, а також на зустрічі G7 та Європейської ради.
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