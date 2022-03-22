США планують запровадити новий пакет санкцій проти РФ, - Салліван

Про це повідомляє CNN.



Радник США з національної безпеки Джейк Салліван широко розглянув заходи, які Сполучені Штати планують вжити у співпраці з іншими світовими лідерами під час поїздки Джо Байдена до Брюсселя у четвер.



"Я скажу, що один із ключових елементів оголошення (після поїздки президента - ред.) буде зосереджено не тільки на додаванні нових санкцій, а й на забезпеченні спільних зусиль для боротьби з ухиленням, зняттям санкцій, будь-якими спробами будь-якої країни допомогти Росії підірвати, послабити або обійти санкції", — повідомив Салліван журналістам.



Також за його словами, будуть мати місце нові напрямки та цілі санкцій.



Байден має приєднатися до світових лідерів на позачерговому саміті НАТО у четвер, а також на зустрічі G7 та Європейської ради.

Візит Джо Байдена до країн Європи буде спрямований на руйнацію економіки Путіна, - Железняк.