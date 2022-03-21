Візит Джо Байдена до країн Європи буде спрямований на руйнацію економіки Путіна, - Железняк

Таку думку політик висловив в ефірі Еспресо.TV

"В росії відбувається фактична руйнація економіки. Білий дім буде ще розширювати санкції. Ще залишилось багато сфер, в тому числі деякі банки, які не потрапили під санкції. Це важливо, тому що в кожному з цих державних банків зберігаються частково гроші РФ, які вони накопичували з 2014 року щоб почати війну. Тобто ми залишаємо економіку росії без грошей", - розповів Железняк

Железняк наголосив, що ЄС розглядає п’ятий пакет санкцій і він стосується ембарго на нафтопродукти. За його словами, проти ембарго лише Німеччина, але приїзд Байдена до Європи буде пов’язаний з тим, щоб скорегувати це рішення і зробити консенсус щодо руйнації економіки Путіна.

"Також "АвтоВАЗ" через брак електрокомпонентів і через брак запчастин зупиняє частину свого виробництва деяких моделей "Лада". Те саме ми помічаємо на ринку цукру, немає вже й офісного паперу. Тобто через санкції в росії не можуть виготовляти елементарні товари", - додав Железняк

Нардеп додав, що найкращий для росії прогноз – економіка впаде на 15% ВВП, інфляція буде 50%, падіння зарплат на 20%. Железняк впевнений, що кожен росіянин стане вдвічі біднішим.