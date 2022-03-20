Байден не планує візиту в Україну під час європейського турне, - речниця Білого дому
Президент США Джо Байден наступного тижня вирушить у поїздку країнами Європи, щоб поговорити про Україну.
За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден продовжить кампанію з підтримки українського народу, проте планів вирушити до України він не має.
Подробиці європейського турне президента Байдена вона пообіцяла оприлюднити пізніше.
- Нагадаємо, Порошенко запропонував Байдену відвідати Україну під час візиту в Європу, який розпочнеться 24 березня.
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