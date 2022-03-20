Байден не планує візиту в Україну під час європейського турне, - речниця Білого дому

Про це повідомляє російська служба ВВС, з посиланням на пресслужбу Білого дому, інформує Еспресо.TV

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден продовжить кампанію з підтримки українського народу, проте планів вирушити до України він не має.

Подробиці європейського турне президента Байдена вона пообіцяла оприлюднити пізніше.



Відзначимо, що минулого тижня в Україні побували прем'єр-міністр Польщі Моравецький, прем'єр-міністр Чехії Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янша. Вони провели зустріч із президентом Зеленським у Києві.

Нагадаємо, Порошенко запропонував Байдену відвідати Україну під час візиту в Європу, який розпочнеться 24 березня.

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