Порошенко запропонував Байдену відвідати Україну під час візиту в Європу, - CNN

Про це повідомляє CNN, з посиланням на заяву Петра Порошенка у Києві, інформує Еспресо.TV.

"Чому б ні – мій дуже хороший друг, дуже хороший друг України Джо Байден, лідер глобального світу, який зараз демонструє лідерство – чому б йому не приїхати сюди наступного тижня, як символ нашої солідарності? Це був би надзвичайно правильний крок для демонстрації, весь світ разом з нами проти Росії", – сказав Петро Порошенко.

Порошенко також назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним маніяком" і сказав, що українці мають "куленепробивну єдність". Порошенко закликав посилити санкції проти Росії.

"Ми боремося не тільки за українську землю. Ми боремося за європейську безпеку, свободу і демократію, за глобальну безпеку. І за вас також, за Сполучені Штати", - сказав Порошенко. "Моє прохання: будь ласка, допоможіть нам врятувати світ. Допоможіть нам врятувати Європу. Допоможіть нам врятувати вас".

Нагадаємо, президент США, як повідомляє Білий дім, поїде до Брюсселя для участі в саміті НАТО 24 березня, а також приєднається до засідання Європейської ради,

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, під час саміту НАТО Байден "обговорить поточні зусилля зі стримування та оборони" і підтвердить відданість США своїм союзникам по НАТО.

"Він також приєднається до запланованого саміту Європейської Ради, щоб обговорити наші спільні занепокоєння щодо України, включаючи трансатлантичні зусилля, спрямовані на накладання економічних витрат на Росію, надання гуманітарної підтримки тим, хто постраждав від насильства, і вирішення інших проблем, пов'язаних з конфліктом", - сказала вона.

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