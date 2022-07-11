Тищенка давно треба було виключити з фракції, - нардепка Безугла

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Про Миколу трошки призабули, коли почалася ця фаза війни, але те, що він робив і та спекуляція стосовно військових – це неприпустимо. Отож ми обговорюємо питання остаточного його виключення. Це давно треба було зробити, адже краще пізно, ніж ніколи", - підкреслила нардепка.



Мар'яна Безугла зазначила, що дала покази щодо погроз у свою сторону, але більшість матеріалів опрацьовується правоохоронними органами, ведеться розслідування, тому поки що утримається від коментарів.



"Роботу Миколи з певними парамілітарними (напіввійськова організація, яка не входить до складу збройних сил – ред.) утвореннями, поки не пізно, ми зараз маємо зупинити, щоб ні у якому разі, навіть, на йоту не дискредитувати наші збройні сили. До того ж це ще й можливі корупційні зв'язки та така собі "робота" з гуманітарною допомогою. Поки я не готова розказати, але триває інтенсивне дослідження", - пояснила Безугла.

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