Під час війни корупція повинна прирівнюватися до державної зради, - нардеп Дунда
Народний депутат від Слуги Народу Олег Дунда вважає, що під час війни корупція повинна прирівнюватися до державної зради
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"З моєї точки зору в нашому стані корупція повинна дорівнювати державній зраді, адже це гра на користь ворога. І це навіть не питання відповідальних органів. Держзрада дорівнює корупція. І всі корупціонери повинні вважатися зрадниками й колаборантами", - зазначив Дунда.
Нардеп додав, що іншим внутрішнім ворогом є приховані колаборанти, які підтримують Росію.
"Якщо ми не переможемо внутрішнього ворога, зовнішнього перемогти буде важко. Окрім корупції, ще одним ворогом є колаборанти. Потенційні колаборанти, а не фактичні, яких уже викрито. Ми розуміємо, коли росіяни хотіли зайти в Київ, вони розраховували, що піднімуться відповідні політичні сили, які очолять колаборантський уряд. Потрібно викривати цих потенційних колаборантів і запроторити їх за ґрати. Але якщо ми, народні депутати, цього не зробимо, українці зроблять це за нас, адже держава не виконує свої функції", - зауважив Олег Дунда.
- 29 червня керівник Центру протидії корупції розповів, як через дії заступника глави Офісу президента Україна могла втратити шанс стати кандидатом на вступ до Євросоюзу.
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