Тиск буде продовжуватись, - нардеп-"слуга" Безгін про санкції США проти Портнова
Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін назвав гарною новиною запровадження американських санкцій проти експершого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Я вважаю, що коли ми кажемо про санкційний тиск представників тодішних еліт, які пов'язані з режимом Януковича, це є в будь-якому випадку позитивною ознакою наших нормальних взаємовідносин з західними партнерами. По-друге, це означає, щоб там не думали проросійські політики, які досі в Україні є - це означає, що вектор міжнародної політики жодним чином не змінюється і тиск на них буде продовжуватись. Я вважаю, що це гарна новина", - сказав Безгін.
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та його фонду.
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