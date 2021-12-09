Тиск буде продовжуватись, - нардеп-"слуга" Безгін про санкції США проти Портнова

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Я вважаю, що коли ми кажемо про санкційний тиск представників тодішних еліт, які пов'язані з режимом Януковича, це є в будь-якому випадку позитивною ознакою наших нормальних взаємовідносин з західними партнерами. По-друге, це означає, щоб там не думали проросійські політики, які досі в Україні є - це означає, що вектор міжнародної політики жодним чином не змінюється і тиск на них буде продовжуватись. Я вважаю, що це гарна новина", - сказав Безгін.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та його фонду.