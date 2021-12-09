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Тиск буде продовжуватись, - нардеп-"слуга" Безгін про санкції США проти Портнова

9 грудня, 2021 четвер
18:04
Суспільство Віталій Безгін

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін назвав гарною новиною запровадження американських санкцій проти експершого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Я вважаю, що коли ми кажемо про санкційний тиск представників тодішних еліт, які пов'язані з режимом Януковича, це є в будь-якому випадку позитивною ознакою наших нормальних взаємовідносин з західними партнерами. По-друге, це означає, щоб там не думали проросійські політики, які досі в Україні є - це означає, що вектор міжнародної політики жодним чином не змінюється і тиск на них буде продовжуватись. Я вважаю, що це гарна новина", - сказав Безгін.

  • Міністерство фінансів США запровадило санкції проти експершого заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та його фонду.
 

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санкції
Андрій Портнов
США
Слуга народу
Змістовно з Христиною Яцків
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