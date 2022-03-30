Тиск США змусив Німеччину змінити позицію щодо України, - Наливайченко
Народний депутат України Валентин Наливайченко вважає, що основною причиною зміни позиції Німеччини щодо України є тиск США на німецьке керівництво
Таку думку він висловив ефірі Еспресо.TV
“Позиція Німеччини протягом 35 днів проти України змінилась і буде змінюватись. На це вплинули два чинники. По-перше, спротив України збройній агресії Росії. По-друге, тиск США та інших серйозних країн G7. В будь-якому випадку, енергетична політика Німеччини вже змінились, залишилось зробити це на практиці.” - пояснив Наливайченко
Наливайченко зауважив, що першим кроком до зміни риторики Німеччини стало закриття Північного потоку-2. Наливайченко впевнений, що Німеччина дійсно буде протягом декількох років відмовлятись від російських енергоносіїв.
“Німеччина вже заявила про готовність відмовитись від російського вугілля та нафти. Єдине на чому Україні потрібно наполягати, щоб це сталось швидше. Щоб ембарго на нафту було запроваджено терміново.”, - додав Наливайченко
- Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки України
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