"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
Народний депутат Дмитро Лубінець вважає, що Росія планує просувати свій вплив в Україні не військовими методами
Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"У нас постійна інформаційна атака про те, що РФ наступає, при цьому це йде з боку наших партнерів. За моєю інформацією, такої підготовки до повномасташтабного вторгнення немає. Росія точно не збирається зупинятись, але якими методами вона хоче просуватись далі. Це точно не військові методи - це напевно, якісь економічні та політичні методи", - сказав Лубінець.
На його думку, Україна має в першу чергу бути готова економічно.
"Те, що готові наші ЗС, я можу підтвердити. По прикордонним областям все у нас добре, наскільки це взагалі можливо. Раніше риторика була така, що готують місцеве населення до того, що військовим шляхом заходити і забирати частину нашої території. Зараз все змінилось, пішли заяви, що вони цього не планували", - додав нардеп.
Він вважає, що Росія побачила жорстку реакцію світу.
"Україні почали давати зброю, яку РФ дуже боїться. Зупиняє Путіна кількість трун, які він буде забирати в Росію. Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить. Тільки це стримує Путіна", - підсумував Лубінець.
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