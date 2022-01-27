"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"У нас постійна інформаційна атака про те, що РФ наступає, при цьому це йде з боку наших партнерів. За моєю інформацією, такої підготовки до повномасташтабного вторгнення немає. Росія точно не збирається зупинятись, але якими методами вона хоче просуватись далі. Це точно не військові методи - це напевно, якісь економічні та політичні методи", - сказав Лубінець.



На його думку, Україна має в першу чергу бути готова економічно.



"Те, що готові наші ЗС, я можу підтвердити. По прикордонним областям все у нас добре, наскільки це взагалі можливо. Раніше риторика була така, що готують місцеве населення до того, що військовим шляхом заходити і забирати частину нашої території. Зараз все змінилось, пішли заяви, що вони цього не планували", - додав нардеп.



Він вважає, що Росія побачила жорстку реакцію світу.



"Україні почали давати зброю, яку РФ дуже боїться. Зупиняє Путіна кількість трун, які він буде забирати в Росію. Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить. Тільки це стримує Путіна", - підсумував Лубінець.