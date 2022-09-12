Про це він розповів в етері Еспресо.



"Можемо сказати, що цей тиждень наступів на Харківщині багато у чому зрушив з мертвої точки внутрішні процеси у РФ. Вперше за 22 роки велика кількість росіян починає у коментарях до телеграм-каналів, насамперед російських пропагандистів, дуже жорстко виступати проти Путіна. Тобто дійшло до того, що майже половина путінських пропагандистів змушені були відключити коментарі до своїх телеграм- та ютуб-каналів. Ми розуміємо, що це реальні росіяни, які почали критично висловлюватися проти самого Путіна", - зауважив радник міністра внутрішніх справ України.



Вадим Денисенко додав, що також потрібно звернути увагу і на інший момент щодо створення не опозиції як політичної організації, а групи людей, що опозиційно настроєні та критикують дії Кремля.



"Тому українська операція по звільнення Харківщини багато у чому повпливала на ситуацію безпосередньо в Росії й вперше люди почали публічно, поки у коментарях, говорити, що король голий. Це такий перший прояв, коли незадоволення Путіним почало виплескуватися за межі закритих кухонь", - підсумував Денисенко.

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