Ткаченко: Нам необхідна не тільки відбудова України, а й створення нової культури
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що суспільство хоче бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка створює нове про культуру
Про це він висловився на дискусійній панелі в Українському домі у швейцарському Давосі, передає Укрінформ.
"Ми продовжуємо жити, тому важливо думати про майбутнє після перемоги. Без сумніву, цінності нашої культури необхідні, тому що ми хочемо бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка розвиває щось нове - і це нове про культуру, де ми можемо жити в гармонії та мирі. Тому культурній сфері і для архітекторів важливо показати найкращий приклад того, як ми бачимо культуру України", - зауважив міністр.
За його словами, війна РФ в Україні відкрила нові можливості, одна з яких це просування української культури за кордон та розвиток різних видів співпраці, що дозволяє людям зрозуміти, наскільки багатим є українська спадщина і чому важливо захищати її в часи війни.
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