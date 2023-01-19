Про це він висловився на дискусійній панелі в Українському домі у швейцарському Давосі, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо жити, тому важливо думати про майбутнє після перемоги. Без сумніву, цінності нашої культури необхідні, тому що ми хочемо бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка розвиває щось нове - і це нове про культуру, де ми можемо жити в гармонії та мирі. Тому культурній сфері і для архітекторів важливо показати найкращий приклад того, як ми бачимо культуру України", - зауважив міністр.

За його словами, війна РФ в Україні відкрила нові можливості, одна з яких це просування української культури за кордон та розвиток різних видів співпраці, що дозволяє людям зрозуміти, наскільки багатим є українська спадщина і чому важливо захищати її в часи війни.

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