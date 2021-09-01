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ТКГ провела позачергове засідання через окупаційні обстріли Авдіївки

1 вересня, 2021 середа
20:35
війна з Росією ООС

Сьогодні, 1 вересня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ щодо загострення на Донбасі, зокрема через обстріл Авдіївки

Про це передає пресслужба української делегації у ТКГ.

"Сьогодні відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ухвалене Координатором послом Х.Чевіком, Головою СММ ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, сторони обговорили числені порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення.

"Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають веріфікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження. Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушеннь режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання", - йдеться в повідомленні.

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Росія
обстріл
окупанти
Авдіївка
ТКГ
війна
ООС
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