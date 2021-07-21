ТКГ затвердила склад експертів, які обстежать затоплені шахти в ОРДЛО
Тристороння контактна група затвердила склад експертів, які повинні вивчити питання затоплених шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей
Про це повідомив представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергія Гармаша у Facebook.
Він зазначив, що на переговорах ТКГ було оголошено, що вже затверджено список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території.
"Правда, "може" і "почне"- це не одне і те ж, але, будемо сподіватися, тому що проблема стає реально загрозливою життю людей в ОРДЛО", - наголосив Гармаш.
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