ТКГ затвердила склад експертів, які обстежать затоплені шахти в ОРДЛО

Про це повідомив представник Донецька в українській делегації ТКГ Сергія Гармаша у Facebook.

Він зазначив, що на переговорах ТКГ було оголошено, що вже затверджено список групи експертів, яка з вересня може почати роботу з питання затоплення шахт на окупованій території.

"Правда, "може" і "почне"- це не одне і те ж, але, будемо сподіватися, тому що проблема стає реально загрозливою життю людей в ОРДЛО", - наголосив Гармаш.

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