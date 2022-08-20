Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Влучні удари ЗСУ змушують ворога втекти з Херсонщини. Кожного дня на Херсонщині вражаються цілі окупантів у тилу. Переміщення військ окупантів говорить про те, що відбувається переломний момент", - зауважив Головня.

За словами радника міського голови Херсона, раніше окупанти зосереджували в одному місці живу силу, а склади з боєприпасами розміщували великими обсягами.

"Зараз противник розміщує боєприпаси вздовж доріг, щоб вони не були точково уражені. Основна частина командування, яка перебувала у Херсоні, перейшла на лівий берег Дніпра та зосередилася якомога далі від лінії фронту. Вони готуються до відступу у бік Криму", - наголосив Головня.