Влучні удари ЗСУ змушують ворога втекти з Херсонщини, - радник міського голови Херсона Головня
Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що ворог розміщує боєприпаси вздовж доріг, аби уникнути точкового ураження
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Влучні удари ЗСУ змушують ворога втекти з Херсонщини. Кожного дня на Херсонщині вражаються цілі окупантів у тилу. Переміщення військ окупантів говорить про те, що відбувається переломний момент", - зауважив Головня.
За словами радника міського голови Херсона, раніше окупанти зосереджували в одному місці живу силу, а склади з боєприпасами розміщували великими обсягами.
"Зараз противник розміщує боєприпаси вздовж доріг, щоб вони не були точково уражені. Основна частина командування, яка перебувала у Херсоні, перейшла на лівий берег Дніпра та зосередилася якомога далі від лінії фронту. Вони готуються до відступу у бік Криму", - наголосив Головня.
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- На Півдні 19 серпня українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога
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