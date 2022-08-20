На Півдні 19 серпня українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Протягом дня (ворог – ред.) намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері, силами до взводу з Олександрівки намагався просунутись в бік Таврийського. Успіху не мав, відступив. Обмежений в русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів штурмовиком та гелікоптерами по позиціях вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат", - йдеться у повідомленні.

Важкою 152-ох мм артилерією росіяни продовжували обстрілювати Марганець, а градами гатили по Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків.

Українською авіацією завдано 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського.

Продовжуючи виконання вогневих завдань, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ спричинили втрати ворога у кількості: 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1", 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами та 2 ВДК.

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