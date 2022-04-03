Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, - голова Донецької ОВА
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо
Про це Кириленко повідомив у Facebook
За словами Кириленка, на Донеччині за добу загинула щонайменше 1 людина та уточнили інформацію про смерть ще однієї.
"Сьогодні внаслідок обстрілів у Бахмуті загинула 1 людина і 3 зазнали поранень. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений у Мар’їнці. Крім того, у Бахмуті надано медичну допомогу одній людині, яка отримала поранення на Луганщині. Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої дитини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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