Токаєв розпорядився прибрати назви на пошану радянських діячів
На другому засіданні Національного курултаю президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність визначити єдину низку видатних постатей в історії казахського народу
Вони, за його словами, стануть одним із ключових маркерів загальнонаціональної ідентичності казахів всередині країни та за кордоном, повідомляє Zakon.kz.
Також Токаєв висловився на користь декомунізації Казахстану.
"Найважливішим ідеологічним інструментом, що має величезне значення для зміцнення історичної самосвідомості, також є ономастика (власні імена об'єктів - ред.). Необхідно припинити практику присвоєння різним об'єктам імен діячів радянського періоду, біографії яких цілеспрямовано міфологізуються на користь чиїмось особистим інтересам та уподобанням", - зазначив президент Казахстану.
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Загалом Токаєв вважає за необхідне "навести лад" у сфері ономастики.
"Робота в цьому напрямі має вестися комплексно, послідовно та централізовано. Ономастика - це не справа нащадків та родичів наших предків чи відомих особистостей, це прерогатива держави. Усі ономастичні процедури потрібно чітко регламентувати з урахуванням не лише регіональних особливостей, а й загальнонаціональних пріоритетів”, - наголосив Касим-Жомарт Токаєв.
- Нагадаємо, у Казахстані скасували парад 9 травня.
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