Том Круз отримав $100 млн за нову роль: Variety оприлюднив рейтинг найбільш оплачуваних акторів 2022 року
Провідне американське видання зі світу шоу-бізнесу назвало гонорари голлівудських акторів за ролі у фільмах, які вийшли, чи знімають впродовж цього року
Про це повідомили на сайті Variety.
Наприкінці квітня 2022 року на екрани вийшла стрічка "Найкращий стрілець: Маверік" із Томом Крузом в головній ролі. Свою участь у продовженні фільму 1986 року "Найкращий стрілець" знаменитий актор оцінив у космічні 100 мільйонів доларів. Кругленька сума забезпечила Тому Крузу тверду першу сходинку в рейтингу найбільш оплачуваних акторів 2022 року.
Найближчий переслідувач головного товстосума Голлівуду – Вілл Сміт – відстав аж на 65 мільйонів "зелених". Роль Пітера у стрічці "Звільнення" принесла актору 35 мільйонів доларів.
Місце на третій сходинці своєрідного подіуму поділили партнери по фільму "Одного разу в… Голлівуді" Бред Пітт (Драма Формули-1) та Леонардо Ді Капріо (Вбивці місячної квітки). Гонорари кожного із зіркових акторів за нові ролі склали 30 мільйонів доларів.
Топ-10 найбільш оплачуваних акторів 2022 року:
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Том Круз (Найкращий стрілець: Маверік) – 100 млн доларів
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Вілл Сміт (Звільнення) – 35 млн доларів
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Бред Пітт (Драма Формули-1) – 30 млн доларів
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Леонардо Ді Капріо (Вбивці місячної квітки) – 30 млн доларів
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Двейн Джонсон (Чорний Адам) – 22.5 млн доларів
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Вілл Феррелл (Енергійний) – 20 млн доларів
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Кріс Хемсворт (Евакуація 2) – 20 млн доларів
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Він Дізель (Форсаж 10) – 20 млн доларів
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Том Гарді (Веном 3) – 20 млн доларів
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Хоакін Фенікс (Джокер 2) – 20 млн доларів
На роль найбільш оплачуваної акторки 2022 року напрацювала Марго Роббі, яка заробила 12,5 мільйонів доларів за роль Барбі в однойменному фільмі.
- Додамо, 20 червня Президент Володимир Зеленський зустрівся із голлівудським актором Беном Стіллером.
- 16 липня голлівудські актори взяли участь у читанні п'єси, щоб нагадати світові про війну в Україні.
- 16 липня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі.
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