Про це повідомили на сайті Variety.

Наприкінці квітня 2022 року на екрани вийшла стрічка "Найкращий стрілець: Маверік" із Томом Крузом в головній ролі. Свою участь у продовженні фільму 1986 року "Найкращий стрілець" знаменитий актор оцінив у космічні 100 мільйонів доларів. Кругленька сума забезпечила Тому Крузу тверду першу сходинку в рейтингу найбільш оплачуваних акторів 2022 року.

Найближчий переслідувач головного товстосума Голлівуду – Вілл Сміт – відстав аж на 65 мільйонів "зелених". Роль Пітера у стрічці "Звільнення" принесла актору 35 мільйонів доларів.

Місце на третій сходинці своєрідного подіуму поділили партнери по фільму "Одного разу в… Голлівуді" Бред Пітт (Драма Формули-1) та Леонардо Ді Капріо (Вбивці місячної квітки). Гонорари кожного із зіркових акторів за нові ролі склали 30 мільйонів доларів.

Топ-10 найбільш оплачуваних акторів 2022 року:

Том Круз (Найкращий стрілець: Маверік) – 100 млн доларів

Вілл Сміт (Звільнення) – 35 млн доларів

Бред Пітт (Драма Формули-1) – 30 млн доларів

Леонардо Ді Капріо (Вбивці місячної квітки) – 30 млн доларів

Двейн Джонсон (Чорний Адам) – 22.5 млн доларів

Вілл Феррелл (Енергійний) – 20 млн доларів

Кріс Хемсворт (Евакуація 2) – 20 млн доларів

Він Дізель (Форсаж 10) – 20 млн доларів

Том Гарді (Веном 3) – 20 млн доларів

Хоакін Фенікс (Джокер 2) – 20 млн доларів

На роль найбільш оплачуваної акторки 2022 року напрацювала Марго Роббі, яка заробила 12,5 мільйонів доларів за роль Барбі в однойменному фільмі.

Додамо, 20 червня Президент Володимир Зеленський зустрівся із голлівудським актором Беном Стіллером.

16 липня голлівудські актори взяли участь у читанні п'єси, щоб нагадати світові про війну в Україні.

16 липня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі.

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