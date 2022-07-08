Голлівудські актори візьмуть участь у читанні п'єси, щоб нагадати світові про війну в Україні

Про подію повідомляють на сайті eventbrite.

Організатори зазначають, що так хочуть створити глобальні дискусії про війну в Україні та унікальні виклики, з якими зараз стикається народ України. і тих, хто їх підтримує.

У читанні "Благальниці" візьмуть участь голлівудські актори Вільям Дефо ("Людина-павук"), Оскар Айзек ("Зоряні війни", "Дюна"), Девід Стретейрн ("Земля кочівників") та громадяни України, зокрема волонтерка і правозахисниця Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна та Тетяна Толпежнікова з Маріуполя.

Онлайн-вистава відбудеться у Zoom 16 липня о 20:00 за київським часом. Одразу після вистави буде обговорення війни в Україні. Подія буде субтитрована українською і англійською мовами та з аудіоперекладом українською. Зареєструватися на захід як глядач можна за посиланням.

На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко.

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