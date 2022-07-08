Голлівудські актори візьмуть участь у читанні п'єси, щоб нагадати світові про війну в Україні
Американський театр "Theater of War Productions" проведе драматичне читання трагедії Есхіла онлайн за участю професійних акторів США і українців
Про подію повідомляють на сайті eventbrite.
Організатори зазначають, що так хочуть створити глобальні дискусії про війну в Україні та унікальні виклики, з якими зараз стикається народ України. і тих, хто їх підтримує.
У читанні "Благальниці" візьмуть участь голлівудські актори Вільям Дефо ("Людина-павук"), Оскар Айзек ("Зоряні війни", "Дюна"), Девід Стретейрн ("Земля кочівників") та громадяни України, зокрема волонтерка і правозахисниця Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна та Тетяна Толпежнікова з Маріуполя.
Онлайн-вистава відбудеться у Zoom 16 липня о 20:00 за київським часом. Одразу після вистави буде обговорення війни в Україні. Подія буде субтитрована українською і англійською мовами та з аудіоперекладом українською. Зареєструватися на захід як глядач можна за посиланням.
- На тижні моди у Парижі прикрасою показу нової колекції Dior стали картини української мисткині Олесі Трофименко.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.56
-
EUR
Купівля 35.22Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе