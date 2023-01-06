Томос для України. Чотири роки опісля
Під час різдвяного богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія у Печерській лаврі можна буде наочно помітити тяглість традиції
Чотири роки тому 6 січня 2019 року патріарх Варфоломій I вручив томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Армія. Мова. Віра.
Це гасло сформувало тріаду цінностей сучасної нам України. Політтехнологи політичних опонентів насміхалися над цим і перекривили його в "Армавір". Бо начебто неправильна мета, несучасно і розділяє суспільство на патріотів і кому все одно, на україномовних і "какая разніца", на віруючих українських і московських, не кажучи вже про атеїстів.
Та й взагалі, будь-хто і будь-що, тільки не Порошенко...
Життя дуже швидко розставило усі акценти. Наступний президент погрався-потішився в альтернативи ("літаки летять - будєм всєх бамбіть"), але коли запахло смаленим, повернувся знову фактично до того самого: патріотичної позиції, патріотичних цінностей і патріотичного електорату
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Але життя дуже швидко розставило усі акценти. Наступний президент погрався-потішився в альтернативи ("літаки летять — будєм всєх бамбіть"), але коли запахло смаленим, повернувся знову фактично до того самого: патріотичної позиції, патріотичних цінностей і патріотичного електорату.
І це дуже правильно. Бо чогось іншого, якоїсь альтернативної політичної програми, крім програми Порошенка 2019 року, сьогодні немає і не може бути. Під час різдвяного богослужіння митрополита ПЦУ Епіфанія у Печерській лаврі можна буде наочно помітити тяглість традиції.
Президенти змінюватимуться навіть частіше, ніж митрополити, а колись закладені основи політики та церкви лишатимуться і служитимуть наступникам і нащадкам
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Президенти змінюватимуться навіть частіше, ніж митрополити, а колись закладені основи політики та церкви лишатимуться і служитимуть наступникам і нащадкам.
Можна перехопити політичний порядок денний свого опонента-попередника, але не можна (вже не можна) заперечити й перекреслити його надбання. Нам ще належить переосмислити та переоцінити ці надбання. І нашим нащадкам теж треба буде зробити це по-своєму. Ось так.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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