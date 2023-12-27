Тоня Матвієнко розповіла, що хотіла записати дует зі Skofka, але він відмовив

Про це вона сказала в інтервʼю "Люкс ФМ".

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилась, з ким з артистів хотіла би зробити дует. Співачка розглядала для себе співпрацю з репером Володимиром Самолюком, більш відомим як Skofka. Однак артист відмовив їй.

"Я хотіла зі Skofka, але він відмовив мені", - розповіла Матвієнко.

На уточнювальне питання про причини співачка зазначила: "Мені передали послання від нього, що нецікаво".

У відповідь ведучий Євген Фешак зауважив, що в репера "і менеджмент такий, дуже цікавий".

Skofka розпочав кар'єру у 2021 році, випустивши дебютну пісню Otaman з українським музикантом Олегом Псюком. Восени того ж року він почав співпрацю з лейблом ENKO.

Найвідоміші хіти репера - "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".



