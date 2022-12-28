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ТОП-5 духових шаф для вашої кухні

28 грудня, 2022 середа
13:59
Технології

Духова щафа — це незамінний помічник у вашому будинку. З його допомогою легко приготувати смачні та корисні страви, якими ви можете побалувати родину або здивувати рідних та близьких. Ринок зараз пропонує величезний вибір даної техніки із різноманітним функціоналом для максимально зручного використання. Спеціалісти інтернет-магазину Stylus підготували для вас 5 популярних моделей духових шаф

Bosch HBG635BB1

Вбудована електрична духовка Bosch HBG635BB1 зі стильним лаконічним дизайном увібрала практично всі сучасні технології. Зрозуміле сенсорне керування допоможе легко встановити необхідний режим та температуру. 

Пристрій має кілька варіантів захисту для вашої безпеки та довготривалої працездатності: захист від надмірного навантаження електромережі, блокування від дітей. Крім цього, вона має наступні переваги:

  • внутрішнє покриття EcoClean легко очищається від жиру та інших забруднень під впливом високих температур;
  • об'єм камери в 71 л дозволяє готувати кілька страв одночасно;
  • 10 вбудованих програм допоможуть ідеально приготувати вашу улюблену страву.

Gorenje BO6735E02BK

Бюджетна модель від Гореньє отримала 11 режимів нагрівання, мінімалістичне зовнішнє оформлення та двошарові скляні двері. Форма камери HomeMade Plus допомагає рівномірно пекти страви. Її місткість — 77 л, що дозволяє готувати щось об'ємне або кілька варіантів їжі за один раз.

Whirlpool AKZ9 6240 NB

Духова шафа електрична Whirlpool AKZ9 6240 NB вбудованого типу чудово поєднує в собі багатий функціонал і доступну вартість. Вона отримала високий клас енергоспоживання А+ та 16 режимів нагріву. Модель має такі особливості:

  • конвекційне нагрівання рівномірно розподіляє температуру по камері, щоб ви отримали чудово приготовлену страву;
  • комбіноване сенсорне та механічне керування;
  • опція Cook3 дозволяє готувати одночасно три страви без змішування запахів.

Samsung NV75N5641RB

Бренд активно застосує інновації у своїй техніці, що показує модель Samsung NV75N5641RB. Основна перевага даного пристрою в особливій конструкції дверей із заломом. Це дозволяє готувати дві страви одночасно в різних режимах, не переживаючи, що при відкритті верхньої частини у нижньої впаде температура. Таким чином ви значно заощаджуєте час на готування. Крім того, ви можете використовувати тільки верхню камеру, що дозволить знизити споживання електроенергії.

Electrolux EOE7P31Z

Стильне оформлення електронної духовки Electrolux EOE7P31Z органічно впишеться в будь-який інтер'єр кухні. Діапазон температур становить від 30 до 300 градусів, що допоможе приготувати більше улюблених страв. Дверцята складається з 4 стекол, що надійно збереже температурний режим і вбереже вас від опіків, якщо ви ненароком торкнетесь поверхні.

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