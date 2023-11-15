ТОП 5 подарунків для гарного господаря, які варто купити в Чорну П'ятницю 2023

Календарно розпродаж на Чорну П'ятницю у 2023 році припадає на 24 листопада, але багато компаній вже на повну силу проводять святкові знижки. Якщо ви спантеличені питанням, чим порадувати хазяйновиту та практичну людину, рекомендуємо купити те, що можна використовувати вдома. Ідеальним місцем для шопінгу стане магазин техніки Венкон.

Популярні подарунки в Чорну П'ятницю для любителів чистоти

Пилосос Karcher WV 2 Black Limited Edition (1.633-297.0) – чудова річ, яку можна презентувати справжньому господареві та поціновувачу ідеального порядку. Цей універсальний подарунок заощадить час та сили на митті різних поверхонь, оскільки він підходить для вікон та інших гладких ділянок – дзеркал, плитки, стін душових кабін, автомобільних вікон. Пилосос ефективно видалить бруд, конденсат, вапняний наліт.

Відмінним подарунком для фанатів охайності стане мийка високого тиску Karcher K2 Classic 1.600-979.0, на яку в Чорну П'ятницю можна отримати грандіозну знижку. Це вдале рішення, щоб впоратися з усіма видами прибирання на відкритому повітрі – відмити з дерев'яної тераси, сайдингу, металевих і бетонних поверхонь забруднень, що важко видаляються, такі як пліснява, товстий шар пилу, жиру, іржі й навіть фарби, що відшарувалась.

Найкращі ідеї порадувати домашніх умільців у 2023 році

У рейтингу подарунків для тих, хто захоплюється ремонтно-будівельними роботами та облаштуванням будинку, є ще одна корисна річ 2-в-1 – дриль-шурупокрут Intertool WT-0331, за допомогою якого можна і штори повісити, і зібрати меблі, і гіпсокартон прикрутити.

Популярний товар, який можна вигідно купити напередодні Чорної П'ятниці та завжди приємно мати під рукою – набір інструментів Intertool ET-8100. У ньому є все необхідне для роботи вдома, в майстерні або гаражі, починаючи від шестигранних ключів та викруток, закінчуючи тріскачками та свічковими головками.

Що вигідно купити в Чорну П'ятницю для передбачливих людей

Якщо ви збираєтесь здивувати пильного господаря, для якого важлива безпека житла, презентуйте комплект охоронної сигналізації Ajax StarterKit Black – сучасну бездротову систему для захисту квартир, приватних будинків, дач та інших будівель від незаконного проникнення та крадіжок. Датчики виявляють відкриття вікон та дверей, їх можна встановити без допомоги фахівців та керувати через мобільний телефон.