ТОП-7 українських композиторів 20-го століття в джазовому вечорі на Еспресо

Адже цього разу тут представлене джазове прочитання творів 7 видатних українських класичних композиторів 19-20 століть. Проте проєкт побудований таким чином, що він буде цікавим і корисним прихильникам різних музичних жанрів і епох. Музикант і продюсер Ігор Закус зібрав 7 віртуозних українських джазових піаністів нашого часу і запропонував їм аранжувати класичні академічні твори останнього століття, чи навіть більше. В результаті вийшла майже година надзвичайно цікавого музичного експерименту.

Не пропустіть прем'єру відео 2 червня о 23:00, щоби дізнатись які ще відомі українські композитори потрапили до проєкту, а також побачити філігранне живе виконання джазових аранжувань, які, можливо, по-новому відкриють для вас українську класику.

#Voices_from_U – це музичний проєкт, що вже вп'яте виходить в вечірньому онлайн-ефірі соціальних сторінок Еспресо. Мета цих сесій – надавати емоційну музичну терапію тим, хто її потребує. Незалежно від місця, де в цей момент перебувають слухачі, якщо вони мають доступ до інтернету – це шанс на зустріч з прекрасним. Автори просять підтримати проєкт, підписками на соцмережі, поширенням та донатами. Всі потрібні посилання, а також додаткову інформацію про музикантів, що беруть участь, можна знайти тут.

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