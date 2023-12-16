Підбірка топових мультфільмів усіх часів від студії Disney

Білосніжка і сім гномів

Перший мультфільм студії Disney: сирітка потрапляє під опіку сімох гномів

Екранізація знаменитої казки братів Грімм. Перший повнометражний анімаційний фільм компанії Уолта Діснея.

Жанри: Мультфільм, Фентезі, Сімейний

Дата прем'єри - 4 лютого 1938 року

Тривалість: 1 година 23 хвилини

Бембі

Bambi, США, 1942

Мультфільм про найвідомішого у світі оленя

З моменту народження оленяті Бембі — Лісовому Принцу, як називають його мешканці незайманої хащі, — належить осмислити навколишній світ, знайти друзів, пізнати любов і втрати…

Жанри: Мультфільм, Дитячий, Сімейний

Дата прем'єри - 8 серпня 1942 року

Тривалість: 1 година 10 хвилин

У гості до Робінсонів

Meet the Robinsons, США, 2007

Мультфільм про винахідника та подорожі в часі

Юний винахідник Льюїс і мандрівник у часі Вілбур Робінсон переслідують диявольську Людину в казанку, що вкрала машинку для сканування пам'яті…

Жанри: Мультфільм, Дитячий, Сімейний

Дата прем'єри - 23 березня 2007 року

Тривалість: 1 година 35 хвилин

Холодне серце

Frozen, США, 2013

Діснеївський мультфільм про борців з кліматичною аномалією

Юна життєрадісна дівчина Анна та альпініст Крістоф зі своїм нерозлучним другом, оленем на ім'я Свен, вирушають у подорож по засніжених вершинах і небезпечних скелях, щоб знайти Снігову Королеву і покласти край прокляттю вічної зими, накладеному на їхнє королівство…

Жанри: Мультфільм, Пригода, Комедія, Сімейний, Новорічні

Дата прем'єри - 19 листопада 2013 року

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Заповітне бажання

Wish, США, 2023

Дівчина і козеня намагаються врятувати рідні землі від небезпеки

Фентезійний анімаційний мюзикл від авторів "Холодного серця" Кріса Бака та Дженніфер Лі. Сюжет будується навколо дівчини Аші з чарівного королівства, яка разом з ручним козеням Валентино і зіркою, що ожила, повинна врятувати рідні землі від небезпеки…

Жанри: Мультфільм, Пригода, Комедія

Дата прем'єри - 22 листопада 2023 року

Тривалість: 1 година 35 хвилин