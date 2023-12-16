Підбірка топових мультфільмів усіх часів від студії Disney
Сьогодні ми зробили невеличку підбірку повнометражних мультфільмів студії Disney, які вже давно стали класикою
Білосніжка і сім гномів
Перший мультфільм студії Disney: сирітка потрапляє під опіку сімох гномів
Екранізація знаменитої казки братів Грімм. Перший повнометражний анімаційний фільм компанії Уолта Діснея.
Жанри: Мультфільм, Фентезі, Сімейний
Дата прем'єри - 4 лютого 1938 року
Тривалість: 1 година 23 хвилини
Бембі
Bambi, США, 1942
Мультфільм про найвідомішого у світі оленя
З моменту народження оленяті Бембі — Лісовому Принцу, як називають його мешканці незайманої хащі, — належить осмислити навколишній світ, знайти друзів, пізнати любов і втрати…
Жанри: Мультфільм, Дитячий, Сімейний
Дата прем'єри - 8 серпня 1942 року
Тривалість: 1 година 10 хвилин
У гості до Робінсонів
Meet the Robinsons, США, 2007
Мультфільм про винахідника та подорожі в часі
Юний винахідник Льюїс і мандрівник у часі Вілбур Робінсон переслідують диявольську Людину в казанку, що вкрала машинку для сканування пам'яті…
Жанри: Мультфільм, Дитячий, Сімейний
Дата прем'єри - 23 березня 2007 року
Тривалість: 1 година 35 хвилин
Холодне серце
Frozen, США, 2013
Діснеївський мультфільм про борців з кліматичною аномалією
Юна життєрадісна дівчина Анна та альпініст Крістоф зі своїм нерозлучним другом, оленем на ім'я Свен, вирушають у подорож по засніжених вершинах і небезпечних скелях, щоб знайти Снігову Королеву і покласти край прокляттю вічної зими, накладеному на їхнє королівство…
Жанри: Мультфільм, Пригода, Комедія, Сімейний, Новорічні
Дата прем'єри - 19 листопада 2013 року
Тривалість: 1 година 42 хвилини
Заповітне бажання
Wish, США, 2023
Дівчина і козеня намагаються врятувати рідні землі від небезпеки
Фентезійний анімаційний мюзикл від авторів "Холодного серця" Кріса Бака та Дженніфер Лі. Сюжет будується навколо дівчини Аші з чарівного королівства, яка разом з ручним козеням Валентино і зіркою, що ожила, повинна врятувати рідні землі від небезпеки…
Жанри: Мультфільм, Пригода, Комедія
Дата прем'єри - 22 листопада 2023 року
Тривалість: 1 година 35 хвилин
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