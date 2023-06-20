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Торгівля, зміна клімату й війна в Україні: прем'єр Китаю Лі Цян у Берліні зустрічається з канцлером Шольцом

20 червня, 2023 вiвторок
12:26
Світ прем'єр Китаю Лі Цян у Берліні зустрічається з канцлером Шольцом

Прем'єр Китаю Лі Цян з канцлером ФРН Олафом Шольцом ведуть переговори на тлі напруженості щодо торгівлі, зміни клімату й війни в Україні

Про це інформує Breaking News.

Це сьома зустріч на високому рівні між Німеччиною та Китаєм за участю уряду і вона відбувається у вівторок, 20 червня, у Берліні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорює з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном питання торгівлі, клімату та ситуації в Україні під час його першої закордонного візиту з моменту призначення. 

Лі проводив переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і вечеряв з Шольцом у канцелярському кабінеті перед офіційною частиною зустрічі.

Попри обережну позицію щодо поглиблення амбіцій Пекіна та невтручання Росії в Україну, Німеччина хоче попрацювати з Китаєм, який є її головним торговим партнером. Нова стратегія нацбезпеки Німеччини називає Китай партнером, конкурентом і системним суперником.

Шольц сказав, що важливо не ставати надто залежним від китайської торговельної специфіки та розширювати джерела постачання Німеччині ключових товарів – стратегія, яку він назвав зниженням ризиків – а не відокремлюватися від Китаю.

Повідомляється, що країна також розуміє, що глобальні виклики, такі як кліматична криза, потребують спільної роботи з Китаєм, й головна тема зустрічі – спільна стала діяльність.

МЗС Китаю Ван Венбинь сказав минулого тижня, що Лі обрав Німеччину як першу країну для візиту, що повністю відображає високу вагу, яку Китай приділяє китайсько-німецьким відносинам.

Прем’єр сказав, що Китай хоче надати світові позитивні сигнали про зміцнення діалогу та співробітництва та долучитися до розв’язання проблем, аби сприяти процвітанню та розвитку світової економіки.

Після Німеччини Лі відправиться до Франції, де він візьме участь у саміті з новим глобальним пактом фінансування, організованому президентом Франції Емманюелем Макроном.

  • Нагадаємо, що 30 травня міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.
  • Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав свою першу закордонну поїздку як глава китайського уряду візитами до Німеччини та Франції, які триватимуть із 18 по 23 червня.
  • 19 червня стало відомо, що Німеччина готується до тривалої війни в Україні, тому заклала відповідні кошти до бюджету і збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння для ЗСУ.
Економіка
Китай
МЗС
Німеччина
втручання Росії
Війна з Росією
Ллойд Остін
Олаф Шольц
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