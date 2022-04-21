Toshiba та ще 9 компаній оголосили про введення технологічних обмежень щодо Росії та Білорусі

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Сьогодні стало відомо, що до неї долучились ще 10 компаній:

Японська корпорація Toshiba призупинила прийом нових замовлень та інвестицій у РФ.

Скандинавський розробник софту Qt Group, на основі продуктів якого російські компанії створюють інтерфейси та програми, обмежив доступ для російських користувачів. Їх використовували, наприклад, Яндекс та розробник МойОфис.

AdsKeeper заявив: "Співпрацю з Росією було зупинено багатьма компаніями, зокрема нами. Наша компанія не може підтримувати країну-агресора, оскільки ми проти будь-якої війни. Отже, ми припиняємо співпрацю з російськими сайтами (а також домен ру в регіоні CIS) і припиняємо процес виплат".

Ahrefs блокує весь доступ із Росії та Білорусі. Доступ для російських IP закрито.

Компанія Canva зупинила всі транзакції в Росії.

Collaborator.pro, біржа прямої реклами, припиняє свою роботу в Росії та Білорусі.

RedHat розірвала партнерські відносини з усіма компаніями, що розташовані або мають штаб-квартири в Росії чи Білорусі.

Crocoblock закрив через CF доступ російському сегменту до свого сервісу. Crocoblock — це універсальний сервіс, що надає все необхідне для створення вебсайтів за допомогою редактора Elementor.

LULU Software Limited призупинила роботу з російськими користувачами. Канадська компанія LULU Software ухвалила рішення не обслуговувати клієнтів із Росії і Білорусі та призупинила прийом платежів від користувачів із цих країн. Компанія є розробником застосунків Soda PDF, які використовуються для відкриття, перегляду, створення, перетворення, редагування, захисту та спільного використання файлів Portable Document Format.

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) припинили надання послуг та розірвали угоду про співпрацю з російським АТ "ЦВКС "МCК-ІХ". Остання використовувала цифрові частоти латвійської компанії для розповсюдження дезінформації в європейських країнах.

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