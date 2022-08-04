Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ЧТД, з посиланням на дані аналітичного сервісу маркетплейсів Moneyplace.

"Аналіз динаміки цін на товари, які продаються на маркетплейсах, у період з 1 липня по 31 липня порівняно з червнем показали, що вартість шкільних щоденників зросла на 284%, зошитів на 241%. Середня вартість шкільної форми для дівчат становила 2306 рублів, зросла на 220%. Шкільна форма для хлопчиків коштувала 2562 рублі, зросла на 200%. На 200% піднялася ціна на шкільні портфелі для хлопчиків та ранці для дівчаток", — зазначили у Moneyplace.

За словами СЕO Moneyplace Дмитра Єрмолаєва, у серпні продовжиться зростання цін на товари для школи.

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