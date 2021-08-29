Традиціоналісти проти ЛГБТ в Одесі: загалом затримано 65 осіб, включно з головою руху Ходаковським

Про це із посиланням на офіційний ТГ-канал цієї організації передає Еспресо.TV.



Як зазанчається, в затриманнях приймали участь бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД.



51 особу було затримано вдень в районі Думської площі, де вони з прапорами "Традиції і порядку" та релігійними гаслами пікетували акцію ЛГБТ, а ввечері - ще 14 людей, які поверталися на Київ.



Серед затриманих - очільник "Традиції і порядку" Богдан Ходаковський та голови одеського й київського осередків руху.



Правоохоронцями їхні дії кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.4 ст.296 (хуліганство).

Спершу повідомлялося про 29 затриманих.