Традиціоналісти проти ЛГБТ в Одесі: загалом затримано 65 осіб, включно з головою руху Ходаковським
Сумарна кількість затриманих представників християнського руху "Традиція і порядок", що учора, 28 серпня 2021 року, виступали проти ЛГБТ-прайду в місті Одеса та зчепилися з правоохоронцями, складає 65 осіб
Про це із посиланням на офіційний ТГ-канал цієї організації передає Еспресо.TV.
Як зазанчається, в затриманнях приймали участь бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД.
51 особу було затримано вдень в районі Думської площі, де вони з прапорами "Традиції і порядку" та релігійними гаслами пікетували акцію ЛГБТ, а ввечері - ще 14 людей, які поверталися на Київ.
Серед затриманих - очільник "Традиції і порядку" Богдан Ходаковський та голови одеського й київського осередків руху.
Правоохоронцями їхні дії кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.4 ст.296 (хуліганство).
- Спершу повідомлялося про 29 затриманих.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.88
- Актуальне
- Важливе