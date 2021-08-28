У Одесі під час ЛГБТ-прайду сталися сутички, 29 осіб затримано
У Одесі сталися сутички між поліцією та противниками ЛГБТ-прайду
Про це повідомляє Суспільне.
За інформацією організаторів ходи, участь у ній взяли близько 300 осіб. Розпочалась вона із затримкою, оскільки невідомі перед початком підірвали петарду.
Правоохоронці щільно оточили учасників ходи та практично перекрили центр міста, але без провокацій не минулося. Активісти організації "Традиція і порядок" зібрали мітинг біля міської ради Одеси та влаштували сутички з поліцією.
Уповноважена з прав людини в Одеській області Людмила Ямщикова, повідомила, що поліція затримала 29 осіб. На автозаках їх доправили до Приморського райвідділку поліції. За словами Ямщикової, під час ЛГБТ-прайду затримані напали на поліцейських та розпилили сльозогінний газ їм в обличчя.
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