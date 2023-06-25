Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, українська сторона не бачить сенсу вести переговори з путінським режимом, адже президент Росії Володимир Путін втрачає свою владу в країні.

"Трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з путінською Росією. Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь?", - написав Подоляк.

Радник керівника ОП вважає, що влада не контролює ситуацію в Росії й скоро може розсипатися.

"Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря. Ситуація всередині Росії неконтрольована, хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру...", - констатував Подоляк.