Трагікомедія останніх днів у РФ пояснює, чому Україна не веде переговори з Путіним, - Подоляк
Спроба заколоту ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина красномовно пояснює лідерам світу, чому Україна не веде переговори з путінською Росією
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, українська сторона не бачить сенсу вести переговори з путінським режимом, адже президент Росії Володимир Путін втрачає свою владу в країні.
"Трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з путінською Росією. Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь?", - написав Подоляк.
Радник керівника ОП вважає, що влада не контролює ситуацію в Росії й скоро може розсипатися.
"Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря. Ситуація всередині Росії неконтрольована, хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру...", - констатував Подоляк.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу.
- Після того як керівництво Росії не виконало вимогу Євгена Пригожина видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, вагнерівці почали рух на Москву. Але ввечері 24 червня Пригожин повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до стартових позицій. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Михайло Подоляк прокоментував конфлікт засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міноборони РФ і зауважив, що він є передусім внутрішнім.
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