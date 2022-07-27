Про це повідомляє CNN.

Під час виступу у Вашингтоні Дональд Трамп сказав, що США за нинішнього президента втратили всі досягнення та переваги, які забезпечила попередня адміністрація і саме тому він вирішив знову вступити у боротьбу за крісло очільника Білого дому.

"Я роблю це для Америки, якщо не робитиму цього, наша нація приречена стати ще однією Венесуелою або ще одним Радянським Союзом. Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми також можемо перетворитися на Кубу дуже великого масштабу, де все втрачено і немає надії", - сказав Трамп.

14 липня США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb