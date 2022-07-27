Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що США через політику чинного очільника Білого дому Джо Байдена ризикують повторити долю СРСР
Про це повідомляє CNN.
Під час виступу у Вашингтоні Дональд Трамп сказав, що США за нинішнього президента втратили всі досягнення та переваги, які забезпечила попередня адміністрація і саме тому він вирішив знову вступити у боротьбу за крісло очільника Білого дому.
"Я роблю це для Америки, якщо не робитиму цього, наша нація приречена стати ще однією Венесуелою або ще одним Радянським Союзом. Ми рухаємося в цьому напрямку. Ми також можемо перетворитися на Кубу дуже великого масштабу, де все втрачено і немає надії", - сказав Трамп.
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14 липня США Дональд Трамп заявив, що планує знову взяти участь у виборах у 2024 році.
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