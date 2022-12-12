Трамп втратив лідерство в боротьбі за право висуватися у президенти США від республіканців, - опитування
Губернатор штату Флорида Рон Десантіс за результатами нового опитування випереджає ексголову Білого дому Дональда Трампа у боротьбі за право висуватися у президенти США від Республіканської партії
Про це повідомляє The Hill.
Згідно з новим загальнонаціональним опитуванням Yahoo News-YouGov, Рон Десантіс випереджає Дональда Трампа на 5%. 47% зареєстрованих виборців підтримують губернатора, проти 42% у колишнього президента.
Подібні результати суттєво відрізняються від отриманих в жовтні. Тоді Трампа на праймеріз були готові підтримати 45% республіканців, проти 36% у Десантіса.
Опитування проводилося з 1 по 5 грудня, серед 1653 дорослих американців і мало похибку 2,6%.
The Hill зазначає, що останнє опитування Yahoo News-YouGov свідчить, що багато хто в Республіканській партії відвертається від колишнього президента та дивиться на нове покоління лідерів.
- 16 листопада Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.39
Купівля 39.39Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе