Трамп зібрався на бій Макгрегора до Лас-Вегаса

Про це заявив президент UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Дана Вайт, повідомляє MMAJunkie.

За його словами, окрім 45-го президента США Дональда Трампа за турніром UFC 264 на арені T-Mobile у Лас-Вегасі спостерігатимуть інші селебрітіз - актори Мел Гібсон та Меган Фокс, співак Джастін Бібер, модель Кім Кардашьян, музикант гурту Blink-182 Тревіс Баркер.

Третій бій Конора Макгрегора та Дастіна Пуар'є відбудеться в ніч проти 11 липня за київським часом. У першому поєдинку у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.

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