Transfermarkt назвав найдорожчі за складом футбольні клуби світу та України
Найдорожчим за вартістю футболістом клубом світу є англійський "Манчестер Сіті", а України - "Динамо"
Про це повідомляє Transfermarkt.
Найавторитетніший сайт про футбольні трансфери оновив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів. Його очолив "Манчестер Сіті", вартість гравців якого складає 1,06 млрд євро. Другим йде англійський "Ліверпуль" (925 млн євро), третім - французький ПСЖ (890,35 млн євро)
В Україні найдорожчим є склад "Динамо" - 110,40 млн євро. Другу позицію утримує "Шахтар" (80,30 млн євро), третю - "Дніпро-1" (23,85 млн євро).
Інфографіка Transfermarkt
- У 2021 проці "Манчестер Сіті" став найдорожчим клубом світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 38.68Продаж 39.93
- Актуальне
- Важливе