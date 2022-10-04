Про це повідомляє Transfermarkt.

Найавторитетніший сайт про футбольні трансфери оновив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю футболістів. Його очолив "Манчестер Сіті", вартість гравців якого складає 1,06 млрд євро. Другим йде англійський "Ліверпуль" (925 млн євро), третім - французький ПСЖ (890,35 млн євро)

В Україні найдорожчим є склад "Динамо" - 110,40 млн євро. Другу позицію утримує "Шахтар" (80,30 млн євро), третю - "Дніпро-1" (23,85 млн євро).

Інфографіка Transfermarkt

У 2021 проці "Манчестер Сіті" став найдорожчим клубом світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень.

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