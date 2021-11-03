Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
Депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Борзова незаконно транслювала матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Олександра Глущенка.
Ірина Борзова відвідала матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" (0:1), який проводився на стадіоні НСК "Олімпійський".
Депутатка "Слуги народу" скористалась нагодою і провела на своїй сторінці у Facebook стрім, де транслювала, що відбувалось на футбольному полі.
Ірина Борзова порушила 176 статтю КК України – "Про авторське право". Офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні – медіасервіс Megogo. Тільки вони можуть транслювати матчі ЛЧ, зокрема це стосується і соцмереж.
- У 2019 році повідомлялось, що Ірина Борзова, яка перемогла у Вінницькій області в окрузі №14 і з результатом 30%, має разом із батьком ресторанний бізнес в окупованому Криму.
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